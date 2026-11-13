Donnarumma, masa sulit berlanjut bersama timnas Italia: tampil mengecewakan pada malam kebangkitan Italia, apa yang akan dilakukan Mancini saat menghadapi Belgia?

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Di malam "kebangkitan" timnas Italia, ada pula catatan negatif: kesalahan Gigio Donnarumma. Kekeliruan fatal bagi sang kapten, yang juga tidak sedang menjalani periode terbaik dalam kariernya bersama Manchester City.

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KESALAHAN FATAL - Italia bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Prancis 3-1, hasil yang membangkitkan semangat dan kepercayaan diri seluruh sepakbola Italia. Kemenangan ini juga penting bagi Roberto Mancini, yang kembali merebut hati publik Italia setelah polemik seputar kepergiannya dari tim nasional dan kepindahannya ke Arab Saudi. Ia juga membuat para suporter kembali mendukung tim ini.

Padahal, malam di San Siro bermula dengan cara terburuk. Pada menit ke-10, saat berusaha membangun serangan dari belakang, Donnarumma melakukan kesalahan fatal. Umpannya yang ditujukan kepada Barella justru langsung mengarah ke Michael Olise, membuka jalan bagi penyerang Prancis itu untuk masuk ke kotak penalti. Di sana, pemain sayap Bayern tersebut melewati Bastoni dan menaklukkan kiper Italia itu, yang lamban dan tampak kikuk saat menjatuhkan badan untuk mencoba menepis bola, sehingga skor menjadi 0-1. Kesalahan besar itu bisa saja membawa pertandingan ke arah yang berbeda.

BUKAN YANG PERTAMA MUSIM INI - Sayangnya, kejadian melawan Prancis itu bukan satu-satunya pada musim ini. Bersama Manchester City, Donnarumma juga melakukan sejumlah kesalahan besar di Liga Primer dan Liga Champions.

Pada 24 Oktober, dalam kekalahan 2-1 dari Aston Villa, kiper Italia itu membiarkan tembakan Nicolas Jackson yang mengarah ke tengah melewati sela kedua kakinya. Beberapa hari kemudian, pada 4 November, dalam kemenangan 3-2 di markas Leipzig di Liga Champions, ia ditaklukkan oleh tembakan Ridle Baku ke tiang dekatnya.

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Kejadiannya berbeda, tetapi sama-sama menggambarkan periode penuh ketidakpastian bagi kiper utama Italia itu, yang bahkan menjadi sasaran kritik suporter Manchester City yang menginginkan ia segera dijual.

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GAGASAN MANCINI - Perlu diakui bahwa pelatih tim nasional itu sedang berusaha memberi Italia identitas yang jelas, dengan tim yang mengutamakan penguasaan permainan dan membangun serangan dari belakang bila memungkinkan. Pesan itu juga terlihat pada menit-menit awal melawan Prancis, setidaknya hingga Donnarumma melakukan kesalahan.

Namun, setelah tertinggal, Italia mengubah pendekatan. Mulai dari kiper hingga para bek, mereka memilih mengirim bola jauh ke arah Pio Esposito. Kemampuannya menahan bola dengan membelakangi gawang di lini serang memungkinkan seluruh tim menaikkan posisi permainan. Ironisnya, cara itu turut mengubah jalannya pertandingan dan membuat serangan Italia lebih efektif.

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APA YANG AKAN DILAKUKAN SAAT MELAWAN BELGIA? - Donnarumma sedang tidak berada dalam periode terbaik dalam kariernya dan Mancini telah menunjukkan bahwa ia tidak keberatan mencadangkan pemain senior. Hal itu terjadi, misalnya, pada Dimarco kemarin dan pada Barella sendiri dalam dua dari empat pertandingan pertama di era baru ini.

Pertandingan berikutnya, melawan Belgia, akan menjadi penentu: tiket ke putaran final Nations League dipertaruhkan dan Italia hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos. Akankah pelatih itu tetap memercayai kaptennya atau mempertimbangkan pilihan lain? Marco Carnesecchi sejak lama menjadi salah satu kandidat. Kiper Atalanta itu bisa menawarkan kemampuan yang lebih baik, bukan terutama dalam menjaga gawang, melainkan dalam membangun serangan dengan kaki.

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Keputusannya tidak akan mudah. Di satu sisi ada pengalaman dan kepemimpinan Donnarumma; di sisi lain ada kebutuhan untuk mengandalkan kiper yang sedang berada dalam kondisi lebih meyakinkan daripada mantan pemain AC Milan dan PSG itu. Apa yang akan dilakukan Mancini?