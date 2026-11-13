Donnarumma, masa sulit berlanjut bersama Italia: tampil buruk pada malam kebangkitan timnas Italia, apa yang akan dilakukan Mancini melawan Belgia?

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Di malam "kebangkitan" Italia, ada pula catatan negatif: kesalahan Gigio Donnarumma. Kesalahan besar bagi sang kapten, yang juga sedang tidak menjalani periode terbaik dalam kariernya bersama Manchester City.

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KESALAHAN FATAL - Italia bangkit untuk mengalahkan Prancis 3-1, hasil yang membangkitkan semangat dan kepercayaan diri seluruh persepakbolaan Italia. Kemenangan ini juga penting bagi Roberto Mancini, yang kembali merebut hati publik Italia setelah kontroversi seputar kepergiannya dari tim nasional dan kepindahannya ke Arab Saudi. Ia pun membuat para suporter kembali mendukung tim ini.

Namun, malam di San Siro dimulai dengan cara terburuk. Pada menit ke-10, saat Italia berusaha membangun serangan dari belakang, Donnarumma melakukan kesalahan fatal. Ia salah mengoper bola ke arah Barella dan justru memberikannya langsung kepada Michael Olise, sehingga penyerang Prancis itu melaju ke kotak penalti. Di sana, pemain sayap Bayern tersebut berhasil melepaskan diri dari Bastoni dan menaklukkan kiper Italia, yang lambat dan canggung saat menjatuhkan badan untuk mencoba melakukan penyelamatan, untuk mengubah skor menjadi 0-1. Kesalahan besar itu bisa saja membawa pertandingan ke arah yang berbeda.

BUKAN YANG PERTAMA MUSIM INI - Sayangnya, kejadian melawan Prancis itu bukan satu-satunya pada musim ini. Bersama Manchester City, Donnarumma juga melakukan beberapa kesalahan besar di Liga Primer dan Liga Champions.

Pada 24 Oktober, dalam kekalahan 2-1 dari Aston Villa, kiper Italia itu membiarkan tembakan Nicolas Jackson yang mengarah ke tengah melewati sela kedua kakinya. Beberapa hari kemudian, pada 4 November, dalam kemenangan 3-2 di kandang Leipzig pada ajang Liga Champions, ia ditaklukkan tembakan Ridle Baku ke tiang dekat.

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Kejadian-kejadian itu berbeda, tetapi sama-sama menggambarkan periode ketidakpastian bagi kiper utama Italia tersebut. Ia bahkan menjadi sasaran kritik suporter Citizens yang ingin ia segera dijual.

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GAGASAN MANCINI - Perlu dicatat bahwa pelatih tim nasional itu sedang berusaha memberikan identitas yang jelas kepada Italia, dengan tim yang berupaya mendominasi permainan dan membangun serangan dari belakang bila memungkinkan. Pesan itu juga terlihat pada menit-menit awal melawan Prancis, setidaknya sampai Donnarumma melakukan kesalahan.

Namun, setelah tertinggal, Italia mengubah pendekatan. Dari kiper hingga para bek, mereka memilih mengirim bola panjang untuk mencari Pio Esposito. Kemampuannya bermain membelakangi gawang di lini depan memungkinkan seluruh tim untuk bergerak lebih maju. Ironisnya, pilihan itu turut mengubah jalannya pertandingan dan membuat permainan Italia lebih efektif.

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APA YANG AKAN DILAKUKANNYA SAAT MELAWAN BELGIA? - Donnarumma sedang tidak berada dalam periode terbaik dalam kariernya, dan Mancini sudah menunjukkan bahwa ia tak segan mencadangkan sejumlah pemain senior. Itu terjadi, misalnya, pada Dimarco kemarin dan Barella sendiri dalam dua dari empat pertandingan pertama era baru ini.

Pertandingan berikutnya melawan Belgia akan menentukan. Tiket ke putaran final Nations League menjadi taruhannya, dan Italia hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos. Akankah sang pelatih tetap memercayai kaptennya atau mempertimbangkan pilihan lain? Marco Carnesecchi, kiper Atalanta, sejak lama menjadi salah satu kandidat. Ia dapat menawarkan kemampuan yang lebih baik, bukan terutama dalam menjaga gawang, melainkan dalam membangun permainan dengan kaki.

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Pilihannya tidak akan mudah. Di satu sisi ada pengalaman dan kepemimpinan Donnarumma. Di sisi lain, ada kebutuhan untuk mengandalkan kiper yang sedang tampil lebih meyakinkan daripada mantan pemain AC Milan dan PSG itu. Apa yang akan dilakukan Mancini?