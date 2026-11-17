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Pelatih asal Yunani Georgios Donis, juru taktik timnas Arab Saudi, mengungkap penyebab kekalahan timnya dalam laga uji coba melawan Uzbekistan di Qatar.

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Timnas Arab Saudi takluk 1-2 dari Uzbekistan dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Selasa (hari ini) di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, ibu kota Qatar. Laga tersebut merupakan uji coba kedua mereka selama jeda internasional kali ini.

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, seperti dikutip surat kabar Arab Saudi Asharq Al-Awsat, Donis mengatakan: "Kami memetik pelajaran berharga, meski tidak mengakhiri pertandingan dengan hasil yang kami harapkan. Kami harus mengambil manfaat dari pelajaran ini."

Soal penyebab kekalahan, ia menjelaskan: "Kami kehilangan konsentrasi selama 60 menit pertama dan memberi lawan banyak peluang yang mereka manfaatkan dengan mencetak dua gol, sebelum para pemain menunjukkan reaksi positif dalam setengah jam terakhir."

Ia melanjutkan: "Kami meraih banyak keuntungan dan hal positif di akhir pemusatan latihan ini, terutama dalam memantau dan mengamati performa para pemain yang baru bergabung. Fase ini menjadi periode penting untuk membentuk skuad inti berisi 40 pemain."

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Ia menambahkan: "Hal positif terbesar yang kami dapatkan adalah membangun dan membentuk kelompok baru. Kami memiliki pemain-pemain muda di tim nasional, dan mendukung mereka adalah hal yang wajib."

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Ia menutup: "Prioritas kami saat ini adalah belajar dari kesalahan agar tidak terulang di masa depan, sambil terus memberikan kesempatan kepada semua pemain."

Kekalahan ini menjadi yang pertama bagi timnas Arab Saudi sejak dibantai Spanyol empat gol tanpa balas pada matchday kedua fase grup Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

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Sejak saat itu, Arab Saudi telah menjalani tujuh pertandingan, yakni satu di Piala Dunia, lima di "Khaleeji 27", dan satu laga uji coba. Mereka meraih lima kemenangan dan dua hasil imbang, sebelum akhirnya kalah dari Uzbekistan.

Kekalahan ini juga menjadi yang ketiga bagi Donis bersama timnas Arab Saudi sejak ia menduduki kursi pelatih kepala pada April lalu. Sebelumnya, ia kalah dari Ekuador dalam laga uji coba menjelang Piala Dunia 2026.

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Shirzad Isnov membawa Uzbekistan unggul pada menit ke-19, setelah kesalahan fatal kiper Arab Saudi Hamed Yousef Al-Shanqeeti.

Kiper muda itu mencoba mengoper bola kepada salah satu rekannya, tetapi umpannya justru jatuh ke kaki Isnov yang mendapati dirinya berhadapan satu lawan satu dengan gawang yang kosong, lalu dengan mudah menceploskan bola ke dalam jala.

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Namun, Arab Saudi dengan cepat bangkit. Penyerang mereka, Firas Al-Buraikan, mencetak gol penyeimbang pada menit ke-23 setelah menyambut umpan silang Ahmed Al-Ghamdi lewat sundulan apik ke dalam gawang.

Akan tetapi, kegembiraan Al-Buraikan dan rekan-rekannya tidak bertahan lama. Uzbekistan berhasil mencetak gol kedua pada menit ke-35, lagi-lagi melalui Shirzad Isnov, yang memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti dan menyarangkannya ke gawang.

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Dengan hasil ini, Arab Saudi menutup pemusatan latihan mereka di Doha, ibu kota Qatar, selama jeda internasional kali ini. Laga kontra Uzbekistan merupakan pertandingan kedua mereka, setelah menang 3-2 atas Korea Selatan pada Jumat lalu.