Donis: Saya telah mengambil keputusan yang tepat dan kritik-kritik itu tidak realistis!

Pelatih tim nasional Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, membela keputusan-keputusan teknisnya setelah kekalahan telak 0-4 dari Spanyol, dengan menegaskan bahwa strategi yang ia terapkan adalah yang paling tepat untuk menghadapi salah satu tim terkuat di dunia. Ia juga menekankan bahwa kritik yang ditujukan kepadanya dan para pemainnya harus lebih realistis.

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"Al-Akhdar" kalah dari Spanyol pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, sehingga nasib mereka harus ditentukan pada pertandingan terakhir melawan Cape Verde.

Donis menegaskan dalam konferensi pers pasca-pertandingan bahwa timnya masih yakin dengan peluang lolos, dengan mengatakan: “Kami sepenuhnya yakin dengan peluang kami, dan akan menghadapi Cape Verde dengan kepercayaan diri yang tinggi. Kami masih memiliki kesempatan untuk berjuang dan mencapai tujuan kami.”

Pelatih asal Yunani itu mengakui adanya masalah pertahanan yang jelas selama pertandingan, sambil menambahkan: “Kami seharusnya lebih kuat di lini belakang. Saya tidak memiliki penjelasan lengkap atas semua yang terjadi, tetapi segalanya tidak berjalan sesuai rencana kami, dan Spanyol mencetak gol lebih awal yang membuat pertandingan ini semakin sulit bagi kami.”

Donis menyoroti bahwa para pemainnya terpengaruh secara psikologis setelah awal pertandingan yang sulit, sambil menjelaskan: “Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan, wajar jika para pemain merasa tidak tenang. Saya berusaha menenangkan mereka selama pertandingan… Hal ini terjadi bahkan pada tim-tim besar. Saya tidak mengatakan bahwa kami merasa takut, tetapi kami kehilangan rasa aman di lapangan dan kami harus menemukan solusi yang lebih baik.”

Pelatih timnas Saudi Arabia itu juga membahas pendekatan taktis yang diterapkannya saat menghadapi Spanyol, sambil menegaskan bahwa kekuatan lawan memaksanya mengubah gaya permainan dibandingkan saat melawan Uruguay.

Ia mengatakan: “Kami menerapkan formasi 4-5-1 dengan barisan pertahanan yang mundur karena kami menghadapi tim yang sangat kuat. Saat melawan Uruguay, kami bermain dengan formasi 4-4-2, tetapi jika kami menggunakan gaya yang sama saat melawan Spanyol, kami tidak akan berhasil.”

Ia melanjutkan: “Timnas Spanyol memiliki berbagai opsi serangan dan mampu mengancam gawang dari berbagai arah, oleh karena itu tujuan kami adalah meminimalkan ancaman mereka di dalam kotak penalti, dan saya yakin kami telah mengambil keputusan yang tepat sebelum pertandingan.”

Donis menolak berkomentar mengenai alasan pencoretan Mohammed Kanno dari susunan pemain inti, dan hanya mengatakan: “Saya tidak akan menjawab pertanyaan apa pun yang berkaitan dengan individu.”

Meskipun mengalami kekalahan telak, sang pelatih tetap menunjukkan keyakinannya terhadap masa depan tim nasional Saudi, sambil menekankan bahwa hasil ini tidak akan memengaruhi keyakinannya terhadap para pemain saat ini.

Ia menambahkan: “Kami meraih hasil buruk hari ini, tetapi hal itu tidak akan menghentikan kami. Kami menghadapi tim yang sangat kuat. Saya orang yang realistis dan yakin bahwa tim nasional akan lebih baik di masa depan. Saya bangga dengan apa yang ditunjukkan para pemain setiap hari, dan saya tidak akan kehilangan kepercayaan pada mereka hanya karena satu pertandingan.”

Donis mengakhiri pernyataannya dengan pesan kepada para pengkritik, dengan mengatakan: “Kami telah melihat di Piala Dunia banyak pertandingan yang berakhir dengan skor telak. Kami di sini untuk menerima kritik, tetapi kritik tersebut harus realistis. Kami akan terus bekerja dan fokus pada pertandingan berikutnya karena perjalanan kami di turnamen ini belum berakhir.”