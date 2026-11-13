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Pelatih kepala Timnas Arab Saudi asal Yunani, Giorgos Donis, mengungkapkan kekecewaannya terhadap spekulasi yang mengelilingi masa depannya bersama Arab Saudi, seraya menegaskan bahwa rumor yang beredar tentang dirinya tidak adil.

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Timnas Arab Saudi berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-2, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim hari Jumat ini, di Stadion Jassim bin Hamad di Doha, ibu kota Qatar, dalam laga uji coba pertama mereka selama periode jeda internasional saat ini sebagai persiapan menghadapi agenda mendatang.

Kemenangan ini merupakan yang pertama bagi Timnas Arab Saudi atas Korea Selatan dalam 21 tahun, tepatnya sejak 2005, ketika mereka menang dalam laga kandang dan tandang dengan skor 2-0 dan 1-0 pada babak kualifikasi Piala Dunia 2006.

Sejak saat itu, kedua tim telah memainkan 6 pertandingan, dan Arab Saudi tidak pernah berhasil memenangkan satu pun dari pertandingan tersebut, di mana Korea Selatan berhasil meraih dua kemenangan, sementara 4 pertandingan berakhir imbang, sebelum akhirnya menang pada laga hari ini.

Donis mengomentari hasil pertandingan, dalam pernyataannya di konferensi pers usai laga, sebagaimana dikutip oleh surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat".

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Pelatih asal Yunani itu berkata: "Saya memutuskan untuk memilih 30 pemain demi persiapan Piala Asia, dan untuk memberikan kesempatan kepada semua pemain menunjukkan kemampuan mereka. Saya senang dengan apa yang saya lihat dari mereka; mereka memperlihatkan semangat juang yang tinggi, baik yang bermain sepuluh menit maupun yang bermain penuh."

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Ia menambahkan: "Penampilan hari ini sangat baik selama 75 menit, dan kami menghadapi kesulitan di akhir pertandingan, tetapi kami menekan sebisa mungkin dan tampil penuh percaya diri."

Ia melanjutkan: "Awal yang sesungguhnya selalu bermula dari ruang ganti dengan memberikan kepercayaan penuh kepada para pemain serta meningkatkan fokus yang tinggi dan komunikasi di antara semua pihak."

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Ia melanjutkan: "Seluruh pemain mematuhi penerapan instruksi taktik yang diminta dari mereka, sembari kami menunjukkan rasa hormat yang besar kepada lawan."

Mengenai masa depannya, Donis berkata: "Kalian tahu bahwa saya adalah orang yang blak-blakan dan menyampaikan banyak pesan. Saya merasa menjadi bagian dari Arab Saudi, dan bukan sekadar pelatih biasa, bahkan ketika saya menjadi pelatih klub-klub di sini."

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Ia melanjutkan: "Setelah penundaan Piala Asia, saya memberi tahu staf pelatih saya bahwa kontrak kami berakhir sebelum jadwal baru turnamen tersebut. Lalu sebagian pihak mengedarkan nama-nama pelatih besar, dan itu adalah rumor yang sama sekali tidak bermanfaat."

Ia melanjutkan: "Bahkan setelah saya kembali dari Jeddah, seorang teman Yunani di Neom memberi tahu saya tentang kabar pemecatan saya usai Piala Teluk, dan inilah saya hari ini masih bersama timnas."

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Ia menjelaskan panjang lebar: "Rumor tidak memengaruhi saya secara pribadi, tetapi itu merugikan ruang ganti. Orang-orang di sekitar kami memahami besarnya kerja kami, dan apa yang diangkat itu tidak adil bagi kami."

Terkait tahap mendatang, ia menjelaskan: "Saya memiliki rencana yang selalu siap dan tertata untuk tahap mendatang hingga Concacaf, yang mencakup penyelenggaraan pertemuan dengan klub-klub dan fokus pada bakat-bakat muda di bawah 23 tahun untuk terus tumbuh dan berkembang."

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Ia menambahkan: "Sepak bola Arab Saudi memiliki generasi baru yang membutuhkan strategi masa depan yang jelas, dan bahkan jika bukan saya yang menjadi direktur teknik pemimpin timnas ini, saya akan selalu menjadi pendukung pertama Arab Saudi."

Ia menutup: "Program teknis yang saya sampaikan mencakup tahap hingga jeda Maret mendatang untuk menggelar laga-laga uji coba selama periode itu, dengan periode tersebut akan diikuti oleh tahap persiapan dan pematangan untuk keikutsertaan kami di Concacaf."