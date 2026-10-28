Pelatih kepala timnas Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, semakin dekat untuk menuntaskan pilihannya menjelang pemusatan latihan mendatang, karena pengumuman daftar pemain Al-Akhdar ditunggu pekan depan, sebagai persiapan menghadapi pemusatan yang dijadwalkan berlangsung di ibu kota Qatar, Doha, dalam tahap pertama persiapan untuk tampil di Piala Asia 2027.

Pemusatan latihan ini bertepatan dengan jeda internasional dari 9 hingga 17 November, dan di dalamnya terdapat dua laga uji coba, di mana timnas Arab Saudi akan menghadapi Korea Selatan pada 13 November, sebelum berhadapan dengan Uzbekistan pada tanggal 17 di bulan yang sama, dalam rangka upaya staf teknis untuk menilai level para pemain dan mempersiapkan skuad menghadapi ajang kontinental.

Donis diperkirakan akan mengandalkan sejumlah besar pemain yang tampil dalam pemusatan internasional terakhir, yang menyaksikan timnas Arab Saudi menjuarai Piala Teluk, dengan kemungkinan dilakukan beberapa perubahan pada daftar sesuai kondisi kesehatan para pemain dan level teknis mereka, di samping pertimbangan disiplin yang mungkin memengaruhi sejumlah pilihan, sebagaimana disebutkan surat kabar "Asharq Al-Awsat" Arab Saudi.

Al-Juwair dan Al-Dawsari mendekati comeback

Mus'ab Al-Juwair menonjol di antara nama-nama yang kuat diajukan untuk bergabung ke dalam daftar pemain baru, setelah ia absen dari pemusatan sebelumnya karena alasan disiplin, sebelum kemunculannya dalam perayaan Al-Akhdar atas gelar Piala Teluk, yang membuka peluang bagi kepulangannya ke dalam perhitungan sang pelatih asal Yunani itu pada tahap mendatang.

Begitu pula, situasi Salem Al-Dawsari, kapten timnas Arab Saudi, mendapat perhatian khusus, setelah pemulihannya dari cedera yang ia alami pada penghujung penampilan Al-Akhdar di putaran final Piala Dunia 2026, karena peluangnya untuk kembali ke dalam daftar mendatang tampak terbuka, menunggu keputusan akhir dari staf teknis mengenai situasinya.

Sebaliknya, Hammam Al-Hammami masih menghadapi kesulitan untuk menyusul ke pemusatan, setelah ia mengalami cedera otot hamstring saat final Piala Teluk, dan kini masih melanjutkan program penyembuhannya, sementara kiper Nawaf Al-Aqidi absen karena cedera, hal yang memaksa Donis untuk meninjau kembali pilihannya di posisi penjaga gawang.

Cedera mengancam partisipasi trio Al-Akhdar

Menurut sumber surat kabar "Asharq Al-Awsat", tim medis timnas Arab Saudi berupaya memantau kondisi kesehatan Nawaf Al-Aqidi, Alaa Al Hajji, dan Hammam Al-Hammami hampir setiap hari, sembari memberi informasi kepada staf teknis mengenai perkembangan terbaru terkait program penyembuhan mereka serta sejauh mana kemungkinan mereka kembali berlatih dan tampil selama pemusatan mendatang.

Donis berharap dapat memulihkan setidaknya salah satu dari para pemain ini, mengingat pentingnya mereka dalam perhitungan teknisnya, terutama karena cedera dapat memaksa perubahan tambahan pada susunan pemainnya sebelum ia merampungkan program persiapan menuju Piala Asia 2027.

Di lini tengah, staf teknis sedang mengkaji opsi untuk menggantikan Alaa Al Hajji, yang mengalami cedera selama ajang Piala Teluk, dan masih menjalani perawatan serta menyelesaikan program rehabilitasinya, hal yang menjadikan posisinya salah satu berkas yang perlu diputuskan sebelum pengumuman daftar akhir.

Adapun di posisi penjaga gawang, nama Abdulrahman Al-Sanbi menonjol sebagai salah satu opsi yang tersedia untuk menggantikan absennya Al-Aqidi, setelah sebelumnya ia bergabung ke pemusatan persiapan yang digelar di Amerika Serikat, serta terus berlatih bersama timnas selama Piala Dunia 2026, meski tidak terpilih ke dalam daftar akhir turnamen tersebut.

Pengganti baru untuk menutupi absennya Kadesh

Di lini belakang, Donis bersiap melakukan perubahan untuk menggantikan absennya Hassan Kadesh, yang mengalami cedera yang akan menjauhkannya dari lapangan untuk waktu yang lama, dan Ali Lajami menjadi salah satu kandidat utama untuk mengisi posisi ini, terutama karena ia sebelumnya pernah hadir bersama timnas Arab Saudi dalam daftar Piala Dunia 2026.

Dalam rangka arah staf teknis untuk memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda dan menurunkan rata-rata usia timnas, muncul kemungkinan pemanggilan Abdulaziz Al-Suwailem, bek Al-Fateh, yang menarik perhatian pada musim lalu, dan termasuk salah satu kandidat penghargaan pemain muda potensial terbaik di Liga Saudi.

Begitu pula, kembalinya Saud Abdulhamid, yang berkarier di klub Lens Prancis, tampak sebagai kemungkinan yang terbuka di antara pilihan-pilihan Donis, setelah ia absen dari pemusatan internasional terakhir karena cedera, sebelum kembali tampil secara reguler bersama timnya pada bulan ini, hal yang memperkuat peluangnya untuk kembali ke barisan Al-Akhdar.

30 pemain dalam daftar Arab Saudi yang dinanti

Gambaran akhir daftar timnas Arab Saudi masih belum pasti, baik terkait nama-nama yang akan dipilih Donis maupun jumlah total pemain yang akan dibawanya ke Doha, tetapi berbagai prediksi mengindikasikan kemungkinan perluasan daftar hingga mencakup 30 pemain.

Jumlah ini merupakan penambahan empat pemain dibandingkan pemusatan sebelumnya, dalam sebuah langkah yang memberi staf teknis ruang lebih besar untuk mencoba pemain-pemain yang tersedia, dan menilai kesiapan fisik serta teknis mereka, terutama di tengah banyaknya cedera dan kemungkinan kembalinya sejumlah nama yang absen.

Donis menargetkan untuk memanfaatkan dua laga uji coba melawan Korea Selatan dan Uzbekistan dalam menguji pilihan-pilihan teknisnya, serta menentukan sejauh mana kesiapan para pemain sebelum tahap-tahap selanjutnya dari program persiapan, dalam upaya membangun skuad yang mampu bersaing di Piala Asia 2027.



