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Saudi Arabia v Puerto Rico - International FriendlyGetty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Donis mempersiapkan skuadnya... Al-Dosari memimpin susunan pemain tim nasional Saudi melawan Uruguay

Saudi Arabia vs Uruguay
Saudi Arabia
Uruguay
World Cup
G. Donis
S. Al-Dawsari
Arab Saudi
Uruguay
AS
Yunani

Al-Akhdar Berusaha Menciptakan Keajaiban Baru

Pelatih tim nasional Arab Saudi, Georgios Donis asal Yunani, mengumumkan susunan pemain “Al-Akhdar” yang akan menghadapi pertandingan sengit melawan tim nasional Uruguay, dalam ajang Piala Dunia 2026, sebagai laga pembuka bagi kedua tim di Grup 8.

Pertandingan ini akan digelar di Stadion "Hard Rock" di Kota Miami, Amerika Serikat, dalam grup yang kuat yang terdiri dari Arab Saudi, Uruguay, Spanyol, dan Cape Verde, yang membuat persaingan semakin ketat sejak babak pertama.

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Timnas Saudi Arabia memasuki pertandingan dengan susunan pemain sebagai berikut:

Penjaga gawang: Mohammed Al-Owais

Barisan pertahanan: Saud Abdulhamid – Abdulilah Al-Omari – Hassan Tambakti – Muteb Al-Harbi

World Cup
Saudi Arabia crest
Saudi Arabia
KSA
Uruguay crest
Uruguay
URU

Lini tengah: Nasser Al-Dossari – Abdullah Al-Khaibari – Musab Al-Juwair

Lini serang: Mohammed Abu Al-Shamat – Salem Al-Dossari – Firas Al-Buraikan

Timnas Saudi Arabia berupaya memulai turnamen ini dengan kuat, menghadapi lawan tangguh sekelas Uruguay, sebagai ujian awal bagi ambisi “Al-Akhdar” di Piala Dunia.

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