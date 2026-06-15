Donis memanaskan suasana di kamp timnas dengan serangkaian tes berat menjelang laga melawan Uruguay

Georgios Donis, pelatih tim nasional Arab Saudi, pada Senin dini hari, tes khusus intensif yang melibatkan para penjaga gawang dan pemain penyerang, sebagai bagian dari persiapan akhir menjelang pertandingan melawan Uruguay, dini hari Selasa besok, di Stadion Hard Rock di Miami, dalam laga pembuka tim Hijau di Grup 8 Piala Dunia 2026.

Menurut surat kabar "Al-Riyadiah" Saudi, pelatih asal Yunani tersebut "fokus pada sesi latihan terakhir untuk meningkatkan kesiapan para pemain dalam aspek-aspek khusus", di mana para penjaga gawang menjalani latihan intensif untuk meningkatkan kecepatan reaksi dan insting melalui penanganan umpan silang dan tendangan di dalam kotak penalti, sebagai bagian dari persiapan mereka menghadapi serangan Uruguay yang kuat.

Di lini serang, staf pelatih memberlakukan latihan tambahan bagi trio Salem Al-Dossari, Khaled Al-Ghanam, dan Sultan Mandash, yang mencakup tendangan dan penyelesaian serangan dari luar kotak penalti dan dari sayap, sementara Donis mengintensifkan latihan bagi para penyerang Firas Al-Buraikan, Abdullah Al-Hamdan, dan Saleh Al-Shehri melalui latihan umpan silang dan sundulan, sebagai bagian dari persiapan solusi serangan yang beragam.

Timnas Saudi Arabia akan memasuki laga ini dengan target memulai perjalanan Piala Dunia mereka dengan kuat melawan salah satu tim terkuat di Grup 8, yang juga mencakup Spanyol dan Cape Verde. Donis mengandalkan kesiapan fisik dan taktis para pemainnya untuk meraih hasil positif dalam laga pembuka melawan tim Uruguay, La Celeste.