Donald Trump mengkritik keras pelatih tim nasional yang gagal: 'Kesalahan besar!'

Donald Trump pada malam Jumat hingga Sabtu menanggapi pertandingan antara Inggris dan Argentina yang berlangsung Rabu lalu. Presiden Amerika Serikat itu pun mempertanyakan keputusan-keputusan yang diambil oleh Thomas Tuchel.

Inggris sempat unggul 1-0 pada Rabu malam berkat gol dari Anthony Gordon. Untuk waktu yang lama, tim Inggris tampak akan melaju ke final Piala Dunia pertama mereka sejak 1966, hingga Enzo Fernandez mencetak gol penyama kedudukan menjelang akhir pertandingan.

Argentina kemudian memutuskan untuk tidak bermain bertahan dan terus menyerang demi meraih kemenangan. Setelah umpan silang dari Lionel Messi, Lautaro Martínez mencetak gol penentu kemenangan melalui sundulan pada masa tambahan waktu.

Di Inggris, kritik terhadap Thomas Tuchel pun meledak setelah pertandingan usai. Setelah gol pembuka, tim Inggris secara massal bermain bertahan, yang akhirnya membuat mereka harus menelan kekecewaan.

Trump pun kini angkat bicara mengenai taktik tim Inggris. “Kamu punya pemain hebat, yang pernah bermain golf bersamaku, Harry Kane, dan kamu malah memainkannya sebagai bek tambahan?”

“Mereka unggul dan malah menempatkan penyerang terbaik mereka di lini belakang? Itu benar-benar kesalahan besar,” kata presiden ke-47 Amerika Serikat itu.