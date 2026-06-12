Donald Trump mengejutkan Tim AS dengan pesan mencolok menjelang Piala Dunia: ‘Kalian bisa memenangkan turnamen ini’

Donald Trump tidak hadir dalam pertandingan pertama Piala Dunia Amerika Serikat di Los Angeles, namun ia menghubungi tim asuhan pelatih kepala Mauricio Pochettino melalui telepon sebelum pertandingan dimulai.

Tim AS membagikan cuplikan percakapan telepon antara tim nasional dan presiden AS di X.

“Saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa Anda adalah pria dan pelatih yang luar biasa. Anda dikenal karena rekam jejak dan kesuksesan Anda,” kata Trump kepada Pochettino.

Ke-26 pemain yang terpilih mendengarkan dengan penuh perhatian. “Saya tahu betapa hebatnya para pemain ini. Saya pikir kalian memiliki peluang yang sangat baik untuk memenangkan turnamen ini,” lanjut Trump.

Di akhir percakapan, presiden mendoakan kesuksesan bagi tim, lalu Pochettino mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan kata-kata yang ditujukan kepada tim nasional.

Presiden berusia 79 tahun itu tidak hadir pada pertandingan pembuka di LA. Direktur FIFA World Cup Task Force Gedung Putih, Andrew Giuliani, mengatakan bahwa jadwal padat presiden tidak memungkinkan untuk menghadiri pertandingan melawan Paraguay.

Malam ini pukul 03.00 waktu Belanda, Amerika Serikat dan Paraguay akan memulai Piala Dunia mereka. Di SoFi Stadium di Los Angeles, tim Amerika berharap dapat membuka turnamen di hadapan pendukungnya sendiri dengan meraih tiga poin.