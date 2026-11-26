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Dominik Szoboszlai mengungkapkan kebanggaannya setelah memimpin Liverpool sebagai kapten untuk pertama kalinya dalam kemenangan meyakinkan di Liga Champions, Rabu. Gelandang asal Hungaria itu berperan penting saat Liverpool menang 3-0 di kandang Club Brugge, hasil yang memperkuat kiprah mereka di Eropa.

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Malam bersejarah bagi gelandang asal Hungaria

Dengan kapten utama Virgil van Dijk berada di bangku cadangan, ban kapten dipercayakan kepada Szoboszlai. Itu menjadi momen bersejarah bagi mantan pemain RB Leipzig tersebut, yang menjadi pemain ke-118 yang pernah memimpin Liverpool sebagai kapten. Ia mengikuti jejak Joe Gomez dan Kostas Tsimikas, yang juga pernah dipercaya memimpin tim musim ini. Penampilannya di lapangan sepadan dengan pentingnya peran tersebut. Ia memberikan assist untuk gol pembuka Alexander Isak dan melakukan blok penting menjelang turun minum untuk menjaga gawang Liverpool tetap tidak kebobolan.

Mengenang kesempatan memimpin tim, Szoboszlai mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Bermain untuk klub ini saja sudah merupakan sebuah kehormatan," katanya kepada TNT Sports, seperti dikutip oleh Liverpool Echo. "Mengenakan nomor delapan juga sebuah kehormatan. Namun, menjadi kapten tim untuk pertama kalinya, sejak awal pertandingan, adalah sejarah tersendiri. Momen yang sangat membanggakan."

Menjalankan rencana taktik

Liverpool melanjutkan performa gemilangnya dengan kemenangan telak 3-0 di Belgia , menyusul kemenangan meyakinkan 4-0 atas Manchester United. Liverpool menang dengan mudah dalam lawatannya ke Bruges berkat rencana taktik matang yang dirancang khusus untuk membongkar pertahanan tuan rumah. Dominik Szoboszlai menyebut persiapan cermat itu sebagai kunci kemenangan nyaman tersebut. Ia mengungkapkan bahwa timnya hanya menerapkan kembali formula kemenangan dari laga melawan United.

"Kami hanya melanjutkan apa yang kami lakukan saat melawan United. Kami punya rencana yang jelas. Kami tahu mereka akan menghadapi kami satu lawan satu, jadi kami berpikir, 'jangan mengambil risiko di belakang dan coba saja kirim bola ke belakang garis pertahanan mereka,'" kata gelandang itu.

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Szoboszlai puji kecepatan lini depan meski sempat kesulitan

Rencana permainan Liverpool bertumpu pada kecepatan lini depannya untuk mengejutkan lawan, dan pendekatan itu segera membuahkan hasil. Saat menjelaskan bagaimana Liverpool menjalankan rencana taktiknya, Dominik Szoboszlai memuji kecepatan rekan-rekannya di lini serang yang mampu merenggangkan pertahanan lawan. "Kami tahu dengan Victor [Munoz] dan Bradley [Barcola], kami punya pemain-pemain yang cukup cepat di depan," jelas gelandang itu. "Kami berhasil mengalirkan bola kepada mereka dengan cukup baik."

Namun, Szoboszlai mengakui pertandingan tidak sepenuhnya berjalan mulus setelah Liverpool tampil dominan pada awal laga. Menurutnya, perubahan ritme pertandingan akhirnya membuat Liverpool tertekan. Mengenai jalannya laga, ia menambahkan: "Pada 30–35 menit pertama, kami bermain luar biasa. Lalu situasinya menjadi sedikit sulit dan kami bermain agak lebih bertahan."

Menatap derbi

Perhatian kini kembali tertuju pada kompetisi domestik dan salah satu pertandingan yang paling dinantikan. Liverpool dijadwalkan bertandang ke Goodison Park pada Minggu untuk menghadapi Everton dalam derbi Merseyside. Ketika diingatkan tentang laga mendatang melawan rival sekotanya itu, Szoboszlai menjawab singkat dengan penuh antusiasme. "Ya. Tidak sabar!" serunya.