Napoli akan bertandang ke Venezia, Sabtu besok, dalam lanjutan pekan ketujuh Serie A, yang disiarkan di stc tv.

Napoli mengoleksi 8 poin dan menempati peringkat kedelapan klasemen Calcio, sementara Venezia berada di dasar klasemen tanpa satu poin pun.

Menurut jaringan statistik Opta, Napoli tidak terkalahkan dalam 14 dari 16 pertemuan melawan Venezia di Serie A, dengan rincian 7 kemenangan dan 7 hasil seri.

Napoli juga terhindar dari kekalahan dalam 10 pertemuan terakhir kontra Venezia, dengan 6 kemenangan dan 4 hasil seri.

Pertandingan berikutnya VEN Serie A 09.00 NAP

Kemenangan terakhir Venezia atas Napoli di divisi utama terjadi pada 8 Maret 1942, ketika mereka menang 4-1 di Stadion Penzo.

Venezia gagal mencetak satu gol pun dalam 7 pertandingan terakhir mereka melawan Napoli di Serie A.

Napoli tidak memiliki rentetan laga tanpa kebobolan yang lebih panjang di divisi utama selain melawan Avellino, karena mereka mampu menjaga gawangnya tetap bersih dalam 8 pertandingan berturut-turut menghadapi tim tersebut.

Venezia kalah dalam seluruh enam pertandingan pertama mereka di Serie A musim ini, dan hal itu hanya pernah terjadi satu kali sebelumnya, yakni pada musim 1949-1950.

Hingga kini, hanya 3 klub dalam sejarah kompetisi yang kalah dalam seluruh tujuh pertandingan pertama mereka dalam satu musim di divisi utama: Benevento pada musim 2017-2018, Legnano pada musim 1951-1952, dan Venezia pada musim 1949-1950.

Napoli hanya meraih satu poin dalam dua pertandingan tandang terakhir mereka di liga, setelah kalah dari Inter dan bermain seri dengan Fiorentina.

Terakhir kali Napoli menjalani setidaknya 3 pertandingan tandang berturut-turut di Serie A tanpa meraih kemenangan adalah pada periode antara Februari dan April 2025, ketika mereka bermain seri 4 kali dan menelan satu kekalahan. Salah satu laga tersebut adalah hasil seri tanpa gol melawan Venezia.

Napoli menang dalam 7 pertandingan terakhir mereka melawan tim-tim promosi di Serie A, dengan mencetak 18 gol dan hanya kebobolan dua gol. Mereka juga menjaga gawangnya tetap bersih dalam 8 dari 9 pertandingan terakhir jenis ini, termasuk lima laga terakhir secara berturut-turut.

Venezia menerima kartu kuning terbanyak di Serie A musim ini, yakni 18 kartu. Tim ini juga memiliki rasio terendah antara pelanggaran yang dilakukan dan kartu kuning yang diterima, karena para pemainnya rata-rata mendapat satu kartu kuning untuk setiap 3,6 pelanggaran.

Setelah mencetak dua gol dalam laga melawan Frosinone, Kevin De Bruyne berpeluang mencetak gol dalam dua pertandingan liga berturut-turut untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, tepatnya sejak Oktober 2022, ketika ia mencetak gol dalam dua laga Premier League berturut-turut bersama Manchester City melawan Brighton dan Leicester City.

Pemain asal Belgia itu terlibat dalam 7 gol, dengan rincian 5 gol dan dua assist, dalam sepuluh pertandingan yang ia jalani bersama klub dan timnas negaranya di semua kompetisi sejak awal Agustus.