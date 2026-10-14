Real Madrid akan melawat ke markas AS Roma pada matchday kedua fase liga Liga Champions Eropa malam ini, Rabu, dengan bekal rekor istimewa yang memberi harapan untuk membawa pulang tiga poin dari ibu kota Italia.

Real Madrid berusaha melanjutkan rangkaian kemenangannya di Liga Champions, setelah membuka musim dengan mengalahkan klub Italia lainnya, yaitu Inter Milan.

Menurut statistik situs resmi UEFA, kedua tim telah bertemu dalam 12 pertandingan sebelumnya, di mana Real Madrid unggul dengan delapan kemenangan berbanding tiga kemenangan Roma, sementara satu pertandingan berakhir imbang.

Tim Spanyol itu menang dalam empat pertemuan terakhir di antara keduanya tanpa kebobolan satu gol pun, serta meraih lima kemenangan dari enam kunjungan ke Roma, dengan hanya sekali kalah.

Pertandingan berikutnya ROM Champions League 15.00 RMA

Keunggulan Real Madrid tidak hanya berhenti atas Roma, tetapi juga meluas ke klub-klub Italia lainnya, karena Los Blancos berhasil menang dalam 20 dari 22 pertandingan terakhir yang mereka jalani melawan klub-klub Italia, dengan dua kekalahan.

Di sisi lain, Roma sedang menjalani periode istimewa di Liga Champions Eropa, dengan meraih kemenangan dalam delapan dari sembilan pertandingan terakhir yang mereka mainkan di kandang sendiri pada turnamen ini, dengan satu kekalahan.



