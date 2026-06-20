Dominasi Spanyol dan kejutan-kejutan dari Asia... Apa yang menanti Arab Saudi?

Tim nasional Spanyol bersiap menghadapi laga baru melawan tim Asia saat bertanding melawan Arab Saudi pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026. Pertandingan ini sangat penting bagi Los Matadores yang berupaya memperbaiki hasil buruk di putaran pembuka dan mengembalikan peluang mereka dalam perebutan tiket lolos.

Meskipun ada perbedaan historis dan kualitas teknis yang menguntungkan Spanyol, data menunjukkan bahwa pertandingan La Furia Roja melawan tim-tim Asia di Piala Dunia tidak selalu mudah atau terjamin, melainkan sering kali diwarnai berbagai kejutan dan hasil yang tak terduga selama beberapa dekade terakhir.

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Timnas Spanyol telah menjalani 7 pertandingan sebelumnya melawan tim-tim Asia dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, di mana mereka meraih 4 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Hasil ini menegaskan bahwa La Furia Roja pernah mengalami kesulitan di lebih dari satu kesempatan saat menghadapi berbagai gaya permainan dari benua Asia.

Awalnya terjadi pada Piala Dunia 1990 ketika tim nasional Spanyol mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-1 di babak penyisihan grup, sebelum kedua tim kembali bermain imbang 2-2 pada edisi 1994, kemudian imbang tanpa gol terulang di perempat final edisi 2002, sebelum Spanyol memastikan lolos melalui adu penalti.

Edisi 2006 menyaksikan kemenangan baru Spanyol atas Arab Saudi dengan skor 1-0 pada babak penyisihan grup, sementara La Roja berhasil mengalahkan Iran dengan skor 1-0 pada Piala Dunia 2018, menegaskan keunggulan relatifnya atas tim-tim dari benua Asia.

Namun, kejutan terbesar terjadi di Piala Dunia 2022 ketika timnas Spanyol kalah dari Jepang dengan skor 1-2 dalam salah satu kejutan terbesar turnamen tersebut; kekalahan yang membuktikan bahwa tim-tim Asia kini mampu menantang tim-tim besar dan menghukum mereka saat melakukan kesalahan.

Menjelang pertandingan melawan Arab Saudi, tim nasional Spanyol menyadari bahwa sejarah saja tidak akan memberi mereka keunggulan, terutama karena tim “Al-Akhdar” memasuki pertandingan dengan semangat tinggi setelah bermain imbang melawan Uruguay, sementara “Los Matadores” masih mencari kemenangan pertamanya di turnamen ini.

Di antara keinginan Spanyol untuk memulihkan prestise mereka dan ambisi Arab Saudi untuk terus menciptakan kejutan, pertandingan ini tampaknya akan menjadi bab baru dalam kisah rumit “Los Matadores” melawan tim-tim Asia di Piala Dunia.