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Sepak bola Brasil mempertegas keunggulannya di Copa Libertadores setelah Palmeiras memastikan gelar 2026 dengan mengalahkan Estudiantes asal Argentina 1-0 pada Sabtu malam.

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Palmeiras kini menjadi klub Brasil dengan gelar terbanyak di kompetisi kontinental tersebut, menyamai Flamengo dengan koleksi masing-masing 4 gelar.

Sepak bola Brasil juga mencatat keunggulan bersejarah di Copa Libertadores setelah klub-klubnya terus menguasai gelar juara selama delapan musim beruntun. Rentetan yang belum pernah terjadi dalam sejarah kompetisi ini membentang dari 2019 hingga edisi 2026, seperti diungkap akun "Mister Chip" melalui platform X.

Rentetan terbaik klub-klub Argentina terhenti di angka empat gelar beruntun, catatan yang mereka raih sebanyak dua kali.

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Klub-klub Argentina mencatat rentetan pertama mereka antara 1967 dan 1970, lalu mengulangi pencapaian itu pada periode 1972 hingga 1975. Sementara itu, Uruguay meraih dua gelar beruntun dalam dua kesempatan, yakni pada 1960 dan 1961, kemudian 1987 dan 1988.

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Adapun negara-negara lain yang klubnya pernah menjuarai turnamen ini tidak mampu meraih lebih dari satu gelar dalam edisi beruntun: Paraguay, Kolombia, Chile, dan Ekuador tidak mencatatkan pencapaian ini.

Tragedi Argentina di Copa Libertadores

Di sisi lain, klub-klub Argentina tengah menjalani salah satu periode tersulit mereka di level kontinental. Delapan edisi beruntun turnamen ini, antara 2019 dan 2026, berlalu tanpa satu pun klub Argentina yang mampu meraih gelar, menjadikannya puasa gelar terpanjang sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di kompetisi ini.

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Mister Chip menjelaskan bahwa catatan saat ini melampaui rentetan sebelumnya yang berlangsung selama tujuh musim, antara 1987 dan 1993, pada periode ketika River Plate dan Vélez Sarsfield tak kunjung meraih gelar.

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Uruguay memuncaki daftar negara dengan puasa gelar beruntun terpanjang, yakni 38 edisi sejak gelar terakhir Nacional pada 1988. Posisi berikutnya ditempati Chile dengan 35 edisi sejak Colo-Colo juara pada 1991, lalu Paraguay dengan 24 edisi sejak kemenangan Olimpia pada 2002.

Ekuador berada di urutan selanjutnya dengan 18 edisi sejak Liga de Quito juara pada 2008, disusul Kolombia dengan sepuluh edisi sejak kemenangan terakhir Atlético Nacional pada 2016, sementara Argentina kini mencapai delapan edisi sejak River Plate juara pada 2018.

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