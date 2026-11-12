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Laporan televisi mengungkap metode yang akan diterapkan oleh pelatih asal Yunani, Georgios Donis, direktur teknik timnas Arab Saudi, selama laga persahabatan yang akan dijalaninya menghadapi timnas Korea Selatan.

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Timnas Arab Saudi akan menghadapi Korea Selatan, Jumat besok, di Stadion Jassim bin Hamad di ibu kota Qatar, Doha, dalam laga persahabatan sebagai persiapan menghadapi agenda mendatang.

Prediksi susunan pemain Timnas Arab Saudi melawan Korea Selatan

Jurnalis Arab Saudi, Khalid Al-Shanif, pembawa acara program "Dawrina Ghair", mengatakan bahwa Donis telah menetapkan susunan pemain yang akan diturunkan dalam laga tersebut secara hampir utuh.

Al-Shanif menjelaskan bahwa pelatih asal Yunani itu hanya bimbang di posisi sayap kiri, karena ia harus memilih antara Sultan Mandash, bintang Al-Hilal, dan Ahmed Al-Ghamdi, pemain Al-Ittihad.

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Adapun sepuluh posisi lainnya, para pemain Al-Hilal mendominasi sebagian besar di antaranya, dengan menguasai 5 tempat, dipimpin oleh kiper Mohammed Al-Owais, selain bek Hassan Tambakti, bek kiri Mutaib Al-Harbi, serta dua gelandang Mohammed Kanno dan Nasser Al-Dawsari.

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Di sisi lain, Abdulelah Al-Amri, pemain Al-Nassr, akan bermain di jantung pertahanan, dan Saud Abdulhamid, bintang Lens dari Prancis, di posisi bek kanan.

Di lini serang, Musab Al-Juwayr, kreator serangan Al-Qadsiah, akan bermain di samping rekan setimnya Mohammed Abu Al-Shamat, di belakang Firas Al-Buraikan, penyerang Al-Ahli.

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Timnas Arab Saudi dengan skuad lengkap

Arab Saudi akan menghadapi laga melawan Korea Selatan dengan skuad lengkap, setelah Firas Al-Buraikan, penyerang Al-Ahli, ikut serta dalam latihan tim untuk pertama kalinya selama jeda saat ini, kemarin Rabu, usai pulih dari cedera yang dialaminya.

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Al-Buraikan absen dari latihan tim Arab Saudi selama dua hari pertama, akibat menderita gangguan flu, yang sempat menimbulkan keraguan atas kemampuannya untuk tampil di laga melawan Korea Selatan.

Dengan kembalinya penyerang Al-Ahli itu, Timnas Arab Saudi tanpa absen seorang pun ketika menghadapi Korea Selatan, apalagi Saud Abdulhamid, bek kanan klub Lens dari Prancis, juga telah bergabung dalam latihan untuk pertama kalinya kemarin lusa, Selasa.

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Perlu diketahui bahwa Timnas Arab Saudi akan menjalani laga persahabatan baru dalam pemusatan latihan di Doha, melawan Timnas Uzbekistan, pada hari Selasa, 17 November mendatang.

Fakta kepergian Donis dari Timnas Arab Saudi

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Sebelumnya, jurnalis Arab Saudi, Abdulrahman Al-Humaidi, pembawa acara program "Nadina" di saluran "MBC 1", menegaskan bahwa pelatih asal Yunani Georgios Donis akan meninggalkan jabatannya sebagai direktur teknik Timnas Arab Saudi dengan persentase 99%.

Donis menanggapi kabar tersebut dalam pernyataan kepada surat kabar Arab Saudi "Al-Riyadhiya", dengan mengatakan: "Saya tidak peduli dengan rumor yang muncul dari waktu ke waktu seputar nasib profesional saya bersama Timnas Arab Saudi."

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Ia menambahkan: "Yang saya pedulikan saat ini adalah mengembangkan Timnas Arab Saudi dan fokus pada pekerjaan. Saya memiliki pengalaman untuk menghadapi apa yang beredar tentang nasib profesional saya, dan saya akan memberikan yang terbaik demi melayani sepak bola Arab Saudi."

Pernyataan Donis itu merupakan kelanjutan dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi, sebagaimana dikutip saluran "Al-Ekhbariya" Arab Saudi, yang membantah kemungkinan pemecatan pelatih asal Yunani tersebut, serta menegaskan kelanjutannya di jabatannya.

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Ini menjadi kali kedua Federasi Sepak Bola Arab Saudi membantah kabar kepergian Donis, setelah sebelumnya melakukan hal yang sama pada bulan Oktober lalu.

Sejumlah laporan sempat menegaskan bahwa Federasi Arab Saudi berniat mengontrak pelatih Spanyol Roberto Martinez, mantan direktur teknik Timnas Portugal, untuk memimpin Timnas Arab Saudi di Piala Asia 2027, menggantikan Donis.

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Kabar tersebut menimbulkan kemarahan di kalangan pencinta sepak bola Arab Saudi, apalagi mengingat sempitnya waktu sebelum dimulainya turnamen Asia tersebut, yang mendorong Federasi Arab Saudi mengeluarkan pernyataan bantahan.

Namun, penundaan Piala Asia 2027 dari Januari hingga Desember tahun depan kembali memicu perdebatan seputar kemungkinan pemecatan Donis, mengingat masih tersedianya waktu yang cukup sebelum turnamen.