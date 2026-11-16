Domenech sindir Italia usai kalah dari Belgia: "Menegaskan anggapan selama ini tentang mereka"

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"Nations League. Prancis lolos, seperti yang sudah sewajarnya. Belgia melibas Italia, yang menegaskan anggapan selama ini tentang mereka." Begitulah mantan pelatih timnas Prancis, Raymond Domenech, menyindir Italia lewat unggahan di X setelah kekalahan telak dari Belgia dan kegagalan Italia lolos ke perempat-final kompetisi tersebut.

Pada pertandingan sebelumnya, kemenangan comeback atas Prancis telah membuktikan Domenech keliru. Kini, mantan pelatih Les Bleus, yang dikalahkan timnas asuhan Lippi di Piala Dunia 2006 di Jerman, kembali mempertajam sindirannya dan menuai balasan pedas yang tak terelakkan atas unggahannya. "Andai kamu tahu apa yang dipikirkan orang Italia tentangmu, kamu adalah gambaran kekalahan, selain juga orang yang tak bisa menerima kekalahan…", tulis seorang pengguna dalam bahasa Prancis. Sementara itu, banyak orang Italia, seperti beberapa hari lalu, kembali mengunggah gambar Italia mengangkat trofi Piala Dunia seusai final di Berlin.