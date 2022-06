Dokumenter Paul Pogba Di Amazon Prime: Tanggal Rilis, Cara Menonton & Link Streaming 'Pogmentary'

GOAL menyajikan segala yang perlu Anda tahu soal serial dokumenter yang menampilkan mantan gelandang Manchester United tersebut



Bintang Manchester United yang bakal segera cabut yakniPaul Pogba adalah ikon olahraga terkini yang bakal menjadi topik utama sebuah dokumenter, dengan Amazon Prime mengonfirmasi bahwa sebuah film dokumenter tentangnya akan segera dirilis.

Kampiun Piala Dunia itu menjadi salah satu pesepakbola termahal sepanjang sejarah ketika pulang ke Man United dengan harga €105 juta (£88 juta) 2016 lalu, dan dia dianggap sebagai salah satu gelandang paling berbakat di generasinya.

Kepribadian Pogba mengundang pujaan dan cibiran sekaligus, dengan fans muda menggemari gaya selebrasinya yang penuh dengan tarian kekinian sementara pandit-pandit tua hobi mengkritiknya dari layar kaca.

Kariernya kini bakal disorot dalam sebuah serial dokumenter, dan GOAL akan menghadirkan segala rincian yang perlu Anda tahu, termasuk kapan tanggal rilisnya, bagaimana cara menontonnya, dan lebih banyak lagi.

Film dokumenter Amazon Paul Pogba menceritakan tentang apa?

Film dokumenter berjudul 'The Pogmentary' itu akan berfokus pada Paul Pogba, menampilkan aksinya di lapangan dan kehidupannya di luar lapangan.

Georgia Brown, kepala originals Eropa di Amazon Studios, berkata bahwa film dokumenter ini akan menyajikan kisah di balik ketenaran Pogba dengan mempertontonkan kehidupannya di luar lapangan hijau.

"Paul Pogba adalah salah satu bakat paling menonjol di eranya, jadi kami senang bisa berkolaborasi dengannya dengan kesepakatan menyeluruh dan serialnya, 'The Pogmentary'," ungkap Brown.

"Kita semua mengenal Paul berkat apa yang bisa dia lakukan di lapangan, tetapi pengaruhnya punya jangkauan yang lebih jauh, dan tak diragukan lagi bahwa dia adalah seorang ikon buat sebuah generasi. Lewat akses yang tak pernah diberikan sebelumnya, Prime Video bakal menyajikan sang pria di balik segala ketenarannya, menggali kehidupannya di luar lapangan, dan memberinya ruang untuk menceritakan kisahnya lewat kata-katanya sendiri."

You know the footballer. Discover the man.⁣

⁣

𝗧𝗵𝗲 𝗣𝗼𝗴𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝘆, a new documentary series with @paulpogba coming exclusively to #PrimeVideo in 2022. pic.twitter.com/vxnKIyEZOS — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) April 14, 2021

Diprediksi, pembuat dokumenter tidak akan kekurangan bahan untuk ditampilkan, mengingat Pogba melakoni karier dengan penuh kesuksesan dan kisah mendebarkan.

Masa bakti gelandang timnas Prancis itu di Juventus, kepulangannya ke Manchester United di 2016 dengan biaya pemecah rekor, dan kemenangannya di Piala Dunia 2018 bareng Prancis bisa ditelisik sampai ke akar-akarnya. Hubungannya dengan manajer-manajer berbeda seperti Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho, dan Ole Gunnar Solskjaer juga pasti akan dihadirkan.

THujan kritikan yang harus dia hadapi dari pandit-pandit kelas wahid seperti Graeme Souness dan Roy Keane, serta dari fans, juga mungkin bakal terhidang dengan bumbu yang menggiurkan.

Kapan film dokumenter Amazon Paul Pogba dirilis?

Film dokumenter Paul Pogba besutan Amazon Prime bisa disaksikan secara streaming pada 17 Juni 2022.

Amazon Prime Video

Bagaimana cara menonton film dokumenter Amazon Paul Pogba?

Anda harus berlangganan Amazon Prime Video demi menonton serial dokumenter Paul Pogba.

Langganan Amazon Prime Video bakal memakan biaya Rp79.000 per bulan.

Seperti layanan streaming televisi dan film lainnya, Amazon Prime menyajikan masa uji coba gratis buat calon pelanggan.

Kalau Anda tertarik menonton dokumenter Paul Pogba, Anda bisa mengunjungi laman resmi Amazon Prime Video untuk informasi selengkapnya.

Trailer film dokumenter Amazon Paul Pogba

Beberapa trailer telah dirilis untuk memberi gambaran dan mengundang ketertarikan terhadap dokumenter Pogba, dengan salah satunya menunjukkan Pogba masa kini berkata kepada Pogba usia 10 tahun bahwa dia telah "berhasil".

To the 10 years old Paul: “You made it!”

--

Au Paul de 10 ans : « Tu y es arrivé ! »

#BornReady #ThePogmentary @PrimeVideoFR pic.twitter.com/naHWcRer74 — Paul Pogba (@paulpogba) June 7, 2022

Pernahkan Amazon Prime memproduksi dokumenter sepakbola lainnya?

Amazon sudah memproduksi beberapa dokumenter sepakbola, bekerja sama dengan beberapa klub-klub dan sosok terbesar di olahraga ini.

Amazon juga sudah menyiarkan laga-laga Liga Primer Inggris pilihan sejak 2019/20.

Salah satua dokumenter sepakbola Amazon Originals adalah serial 'All or Nothing', yang telah menampilkan Manchester City, Tottenham, dan timnas Brasil, dengan film-film yang menyoroti Bayern Munich dan Juventus dirilis pada 2021.

Dokumenter Tahun Rating IMDb All or Nothing: Manchester City 2018 8.2/10 Inside Borussia Dortmund 2019 7.3/10 This is Football 2019 8.2/10 The Heart of Sergio Ramos 2019 5.2/10 All or Nothing: Tottenham Hotspur 2020 8.2/10 All or Nothing: Brazil National Team 2020 7.2/10 FC Bayern: Behind the Legend 2021 8.2/10 All or Nothing: Juventus 2021 7.3/10

The Leeds United documentary looking at the Yorkshire club's Premier League promotion attempts under Marcelo Bielsa was released on Amazon Prime, while a number of other shows, such as the Barcelona documentary 'Take the Ball, Pass the Ball' and 'This is Football', were exclusively available on the platform.

Amazon merilis dokumenter Leeds United berjudul 'Take Us Home' menampilkan usaha klub Yorkshire itu untuk promosi ke Liga Primer di bawah arahan Marcelo Bielsa, dengan beberapa acara lainnya, seperti dokumenter Barcelona 'Take the Ball, Pass the Ball' dan 'This is Football' juga tersedia secara eksklusif di Amazon.

Amazon juga pernah memproduksi dokumenter yang fokus pada individual sebelumnya, termasuk dokumenter soal bekas kapten Real Madrid yang kini di PSG, Sergio Ramos.

Selain 'Pogmentary' soal Paul Pogba, Amazon juga pernah membikin dokumenter soal mantan manajer Manchester United, Sir Alex Ferguson, yang dirilis pada 2021.

Anda dapat menyaksikan berbagai dokumenter yang tayang di Amazon Prime di tabel di atas, termasuk rating IMDb mereka.

