Tanda-tanda tanya seputar absennya Haitham Hassan dari pertandingan-pertandingan tim nasional Mesir di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 pun sirna, setelah Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, beberapa hal di balik layar mengenai keterlambatan partisipasi sang pemain, menegaskan bahwa alasannya bukan karena faktor teknis, melainkan terkait dengan masalah internal dan prosedur administratif yang menghalangi kehadirannya dalam tiga pertandingan pertama.

Hossam Hassan berbicara dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Australia mengenai absennya Haitham Hassan dari pertandingan babak penyisihan grup, dan menjawab pertanyaan mengenai ketidakikutsertaan sang pemain dengan mengatakan: “Saya memiliki kepercayaan yang besar pada Haitham Hassan, dan saya tidak dapat membicarakan alasan ketidakikutsertaannya.”

Ia menambahkan: “Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa masalah internal yang tidak bisa saya bahas, karena beberapa dokumen menyebabkan keterlambatan partisipasinya. Kami telah melihat betapa cepatnya Haitham Hassan beradaptasi dengan tim; pemain ini bergabung dengan tim nasional beberapa bulan yang lalu, dan dianggap sebagai tambahan yang sangat berharga bagi masa depan tim nasional Mesir.”

Beberapa laporan media sebelumnya menyebutkan bahwa keterlambatan partisipasi Haitham Hassan disebabkan oleh masalah administratif yang terkait dengan riwayat perwakilannya di tim nasional remaja Prancis. Pihak manajemen tim nasional Mesir harus menyelesaikan prosedur pembaruan data pemain melalui sistem FIFA untuk membuktikan perubahan afiliasi internasionalnya ke tim nasional Mesir.

Laporan-laporan tersebut menjelaskan bahwa keterlambatan penyelesaian prosedur ini sebelum dimulainya turnamen menghalangi pendaftaran pemain tersebut sehingga ia tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan babak penyisihan grup, sebelum akhirnya krisis administratif tersebut terselesaikan, sehingga ia dapat bermain bersama tim nasional.

Haitham Hassan mencatatkan penampilan perdananya bersama tim nasional Mesir saat menghadapi Australia, setelah masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua, dan menampilkan performa luar biasa yang mendapat pujian luas dari para pendukung Mesir. Ia juga membentuk duet penyerang yang menonjol bersama kapten tim nasional Mohamed Salah, dan keduanya berhasil mengancam gawang tim nasional Australia dalam beberapa kesempatan.

Timnas Mesir telah memastikan tiket lolos setelah mengalahkan timnas Australia melalui adu penalti dengan skor (4-2), setelah waktu reguler dan perpanjangan waktu berakhir imbang (1-1), dalam pertandingan yang digelar di Stadion Dallas dalam rangka babak 32 besar Piala Dunia 2026.