Dalam beberapa jam terakhir, sejumlah akun di media sosial menyebarkan sebuah dokumen berlogo Mahkamah Arbitrase Olahraga Internasional "CAS", yang mengklaim adanya keputusan pemberian gelar Piala Afrika kepada timnas Senegal dengan mengorbankan Maroko, sebuah perkembangan yang memicu perdebatan luas soal nasib sengketa antara kedua pihak.

Namun menurut situs "Sene News" asal Senegal, dokumen tersebut palsu, sementara mahkamah hingga kini belum mengumumkan adanya putusan resmi dalam perkara itu.

Dokumen yang beredar itu dibuat dalam format pernyataan resmi dari kota Lausanne, Swiss, dan mengklaim bahwa mahkamah memutuskan, "setelah mengkaji berkas secara mendalam", memberikan gelar Piala Afrika kepada timnas Senegal dengan alasan telah memenuhi "seluruh persyaratan olahraga, organisatoris, dan etika" yang membuatnya layak dinobatkan sebagai juara.

Dokumen itu juga mengklaim pengakuan terhadap Federasi Sepak Bola Senegal sebagai pemegang gelar juara Afrika, serta memuat ucapan selamat kepada timnas, tim pelatih, dan rakyat Senegal. Belakangan, frasa "berita palsu" ditambahkan ke dalam salinan yang beredar, sebagai penanda bahwa dokumen tersebut tidak benar.

Kesalahan yang membongkar kepalsuan dokumen gelar Senegal

Dokumen tersebut memuat beberapa indikasi jelas yang menunjukkan ketidakbenarannya, terutama penyebutan turnamen dengan nama "Piala Afrika 2026", padahal pertandingan final yang menjadi objek sengketa adalah edisi 2025, dan digelar di ibu kota Maroko, Rabat, pada 18 Januari 2026.

Dokumen itu juga tidak menyebutkan Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF", yang keputusannya menjadi pokok sengketa dan digugat di Mahkamah Arbitrase Olahraga Internasional, serta tidak mencantumkan nomor perkara ataupun pertimbangan hukum apa pun yang menjelaskan dasar putusan yang diklaim tersebut.

Berbeda dengan isi dokumen yang beredar, putusan arbitrase olahraga memuat penanganan terhadap gugatan yang diajukan beserta alasan hukumnya, dan tidak hanya sebatas mengumumkan nama pihak yang menang serta menyampaikan ucapan selamat kepadanya.

Selain itu, nada bahasa yang digunakan dalam dokumen tersebut menimbulkan keraguan atas kredibilitasnya; sebab ucapan selamat yang ditujukan kepada salah satu pihak sengketa dan rakyatnya, atau pembicaraan tentang terpenuhinya syarat "etika", tidak sesuai dengan format baku putusan yang dikeluarkan oleh sebuah badan peradilan olahraga.

Dokumen palsu baru dalam rangkaian rumor

Ini bukan kali pertama dokumen palsu yang dinisbahkan kepada Mahkamah Arbitrase Olahraga Internasional menyebar terkait sengketa antara Senegal dan Maroko. Dalam beberapa bulan terakhir, media sosial telah menyebarkan beberapa dokumen yang mengklaim perkara tersebut diputuskan untuk kepentingan Senegal, dengan tanggal dan redaksi yang berbeda-beda, dan sebagian di antaranya menggunakan elemen identitas visual mahkamah untuk memberi kesan resmi.

Salah satu dokumen sebelumnya mencantumkan nomor perkara yang salah, padahal gugatan Federasi Sepak Bola Senegal terdaftar di mahkamah dengan nomor CAS 2026/A/12295.

Pada Juli lalu, Mahkamah Arbitrase Olahraga Internasional mengeluarkan pernyataan yang secara resmi membantah keaslian sebuah dokumen palsu yang beredar di internet, dan menegaskan bahwa belum ada keputusan apa pun yang dikeluarkan dalam perkara itu saat itu.

Dokumen baru yang bertanggal 14 Oktober ini muncul sebagai bagian dari rangkaian unggahan menyesatkan yang berupaya menggambarkan sengketa tersebut seolah-olah sudah diputuskan, meski proses hukum masih berlangsung.

Kapan putusan Mahkamah Arbitrase Olahraga Internasional keluar?

Sidang dengar pendapat perkara ini digelar di kota Lausanne pada 8 Oktober, sebelum perkara tersebut masuk tahap musyawarah untuk mempersiapkan penerbitan keputusan akhir.

Hingga kini, mahkamah belum mengumumkan secara resmi waktu keluarnya putusan. Laporan-laporan sebelumnya menyebutkan kemungkinan putusan itu keluar dalam beberapa hari mendatang, dan mungkin antara 18 hingga 22 Oktober, namun waktu tersebut tetap bersifat perkiraan dan tidak dijamin.

Ketika keputusan itu keluar, Mahkamah Arbitrase Olahraga Internasional diperkirakan akan mengumumkannya melalui situs resminya dan dalam pernyataan khusus mengenai hal itu, sebelum kemudian disampaikan oleh pihak-pihak terkait, yaitu Konfederasi Sepak Bola Afrika, Federasi Sepak Bola Maroko, dan Federasi Sepak Bola Senegal.

Dengan demikian, setiap pengumuman yang beredar soal pemberian gelar Piala Afrika kepada Senegal atau Maroko sebelum keluarnya keputusan resmi dari mahkamah harus disikapi dengan hati-hati, dan tidak dianggap sebagai keputusan akhir atas sengketa tersebut.