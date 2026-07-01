Doku dan Mané memimpin... Pengumuman susunan pemain resmi untuk pertandingan Belgia melawan Senegal

Rudi Garcia dan Pape Thiaw, pelatih Belgia dan Senegal, mengumumkan susunan pemain kedua tim, menjelang pertandingan mereka pada Rabu malam ini, di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Belgia memuncaki Grup 7 dengan raihan 5 poin, unggul atas Mesir yang berada di posisi kedua hanya berdasarkan selisih gol.

Sedangkan Senegal lolos sebagai salah satu dari 8 tim peringkat ketiga terbaik di babak penyisihan grup, setelah hanya mengumpulkan 3 poin di Grup 9 yang dipuncaki Prancis dengan 9 poin.

Susunan pemain Belgia adalah sebagai berikut:

Courtois, Arthur Theate, Brandon Michel, Maxime De Keuper, Castagne, Kevin De Bruyne, Yuri Tielemans, Hans Vanaken, Leandro Trossard, Jeremy Doku, dan De Ketelaere.

Sedangkan susunan pemain Senegal adalah sebagai berikut:

Maroua Diao, Ismail Jacobs, Krépin Diatta, Moussa Niakaté, Idrissa Gaye, Pati Cissé, Habib Diarra, Pape Guié, Sadio Mané,

Eliman Ndiaye, dan Ismaïla Sarr.