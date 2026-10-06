Lionel Messi bersiap menjalani pertandingan terakhirnya mengenakan kostum timnas Argentina, namun perpisahannya dengan timnas tidak hanya akan terbatas di dalam lapangan, setelah Universitas Buenos Aires memutuskan untuk menghormatinya dengan memberikan penghargaan akademis tertinggi mereka, sebagai apresiasi atas perjalanan karier dan pencapaiannya dalam membela negaranya.

Timnas Argentina akan bertemu Benin, dini hari esok, Rabu, di Stadion "Monumental" di Buenos Aires, dalam pertandingan yang akan menyaksikan penampilan terakhir Messi bersama "La Albiceleste", kurang dari 3 bulan setelah kekalahan di final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol.

Meski pertandingan ini tidak memiliki arti kompetitif yang besar, laga ini berubah menjadi momen untuk merayakan perjalanan karier kapten Argentina, yang bersiap berpamitan dengan timnas setelah bertahun-tahun penuh pencapaian.

Messi "Doktor Kehormatan"

Pertandingan berikutnya ARG Friendlies 19.00 BEN

Sebagaimana diberitakan jaringan RMC Prancis, Universitas Buenos Aires, lembaga pendidikan tertua di Argentina, memutuskan untuk menganugerahkan kepada Messi yang berusia 39 tahun gelar "Doktor Kehormatan" (Doctor Honoris Causa), yang merupakan penghargaan kehormatan tertinggi yang diberikan oleh universitas tersebut.

Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas perjalanan karier olahraga Messi dan pencapaiannya bersama timnas Argentina, selain peran yang ia mainkan dalam membela negaranya di kancah internasional.

Dewan Tertinggi Universitas Buenos Aires menyetujui secara aklamasi pemberian penghargaan ini kepada Messi, seraya menyebutkan bahwa perjalanan karier sang juara dunia dan peraih Ballon d'Or sebanyak 8 kali ini merupakan "contoh keunggulan, ketekunan, kerendahan hati, dan perilaku yang bermoral".

Meski memperoleh gelar "Doktor Kehormatan", penghargaan ini tidak memberikan Messi hak akademis atau profesional apa pun, karena sang pemain tidak akan memberikan kuliah atau mengajar di universitas tersebut.

Pesepak bola pertama yang menerima penghargaan ini

Messi akan menjadi pesepak bola pertama yang menerima gelar "Doktor Kehormatan" dari Universitas Buenos Aires, yang sebelumnya telah menghormati sejumlah ilmuwan, akademisi, dan politisi dari Argentina maupun luar negeri, di antaranya dua dokter asal Prancis, Françoise Barré-Sinoussi dan Luc Montagnier.

Ricardo Gelpi, rektor universitas, mengatakan dalam pernyataan pengumuman penghargaan tersebut: "Terlepas dari apa yang diketahui seluruh warga Argentina tentang Messi, dan terlepas dari angka-angka serta statistik yang menegaskan kedudukan olahraganya, kami juga ingin menghormati sosok yang rendah hati dan tekun, sebuah teladan dan duta bagi budaya rakyat serta identitas nasional kami".

Ia menambahkan: "Melalui penghargaan ini, kami ingin menyoroti kedudukan dan pengaruh seseorang yang telah mencapai, melalui olahraga dan melampauinya, pencapaian-pencapaian luar biasa dan menjadi teladan keunggulan".

Angka-angka luar biasa bersama Argentina

Messi merupakan pemain Argentina dengan penampilan internasional terbanyak, dengan koleksi 207 pertandingan sebelum menghadapi Benin, yang akan menambah koleksinya menjadi 208 pertandingan.

Ia juga memuncaki daftar pencetak gol terbanyak timnas dengan koleksi 125 gol, selain menjadi pemberi assist terbaik dalam sejarah "La Albiceleste" dengan 68 umpan matang.

Messi membawa Argentina meraih gelar Piala Dunia 2022, serta meraih medali emas di Olimpiade Beijing 2008, dan menjuarai Copa America dua kali pada tahun 2021 dan 2024, menutup perjalanan karier internasionalnya dengan penghargaan akademis yang luar biasa bersamaan dengan perpisahannya dengan timnas.