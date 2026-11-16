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Keputusan Bernardo Silva kembali ke Madrid setelah dicoret dari skuad Portugal untuk menghadapi Wales memicu polemik luas, setelah terungkap bahwa sang pemain kemungkinan bisa tampil bersama timnya saat melawan Celta Vigo pada Sabtu mendatang.

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Dalam konteks ini, harian Spanyol "AS" mengungkap detail situasinya, setelah Jose Carlos Noronha, penanggung jawab layanan medis Federasi Sepak Bola Portugal, angkat bicara untuk menjelaskan alasan sang pemain meninggalkan pemusatan latihan timnas, menyusul pengumuman kemarin bahwa ia tidak siap tampil dalam laga melawan Wales besok.

Pemain Real Madrid itu merasakan nyeri otot pada laga pertama melawan Denmark, yang membuat tim medis timnas mencoretnya dari pertandingan berikutnya demi menghindari cedera yang lebih parah.

Keputusan ini tidak diterima dengan baik di Portugal, terutama setelah hari ini beredar kabar bahwa sang pemain tidak akan mengalami masalah apa pun untuk tampil melawan Celta Vigo pada Sabtu, meski ia meninggalkan pemusatan latihan timnas tanpa menjalani pemeriksaan tambahan yang lebih akurat untuk memastikan jenis cederanya.

Noronha menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut: "Singkatnya, nyeri dan kram otot bisa berubah menjadi robekan total beberapa hari kemudian, meskipun hasil pemeriksaan USG dan MRI negatif, dan hal itu tidak terjadi dalam kasus ini."

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Ia menambahkan: "Pemain kembali ke Real Madrid, dan di sana pemeriksaan pencitraan tidak menunjukkan adanya cedera. Saya ingin mengingatkan bahwa 50% keluhan yang dilaporkan pasien tidak terlihat hasilnya dalam pemeriksaan pencitraan."

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Pejabat medis itu melanjutkan: "Yang sudah terbukti bagi kami adalah bahwa atlet yang mengalami nyeri semacam ini, lalu tampil dalam pertandingan atau berlatih, memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami robekan otot dua atau tiga hari kemudian, bahkan bisa sampai robekan total."

Noronha mengungkapkan bahwa kekhawatiran inilah yang menjadi alasan sang pemain tidak menjalani evaluasi medis yang lebih akurat, seraya menjelaskan bahwa keputusan itu diambil untuk menghindari risiko terhadap keselamatannya.

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Dokter asal Portugal itu menambahkan: "Saya juga ingin mengingatkan bahwa MRI, yang sering digunakan untuk mendiagnosis cedera semacam ini, tidak semestinya dilakukan dalam 24 hingga 36 jam pertama, kecuali cederanya berskala luas, karena bisa memberikan hasil negatif palsu."

Ia melanjutkan: "Kami pernah menghadapi kasus seperti ini sebelumnya. Karena itu, mengingat jenis nyeri yang dirasakan Bernardo, langkah yang kami ambil sudah tepat. Kami memberi tahu pelatih kepala timnas bahwa ia tidak bisa bermain."

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Dokter Portugal itu menegaskan bahwa kemungkinan Bernardo Silva tampil melawan Celta Vigo pada Sabtu mendatang tidak bertentangan dengan keputusan mencoretnya dari laga melawan Wales.

Ia menjelaskan: "Sangat wajar jika ia bermain pada Sabtu. Setelah pertandingan, ia meminta untuk menjalani beberapa latihan peregangan. Pada akhirnya, ia mengalami cedera pada tanggal 14, sehingga tampil besok akan terlalu dini, karena ini menyangkut cedera struktural."

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Ia menutup: "Sekarang, setelah 7 atau 8 hari berlalu, wajar jika ia sudah bisa bermain."