Dokter Pappone memperingatkan Napoli: "McTominay absen setidaknya dua bulan, lalu pemeriksaan"

DokterCarlo Pappone menjelaskan kepada Radio Kiss Kiss Napoli secara rinci mengenai prosedur yang harus dijalani gelandang Napoli Scott McTominay, seraya menegaskan bahwa ini bukan operasi yang sepele bagi seorang atlet profesional dan bahwa setidaknya dibutuhkan dua bulan masa istirahat serta pemeriksaan ketat sebelum bisa memberikan lampu hijau untuk kembali ke lapangan. Berikut pernyataannya.





"Fibrilasi atrium pada seorang atlet bukanlah kejadian yang jarang. Jenis aritmia ini lebih sering muncul menjelang akhir karier. Ini juga bisa muncul setelah berakhirnya aktivitas kompetitif. Sebuah episode singkat bisa pulih dengan sendirinya dan tidak selalu menjadi masalah. Situasinya berubah ketika fibrilasi berlangsung selama beberapa jam. Hal yang sama berlaku ketika obat-obatan diperlukan untuk menghentikan episode tersebut. Selama fibrilasi atrium, jantung kehilangan koordinasi normal antara ruang-ruangnya. Performa fisik atlet karena itu bisa menurun secara signifikan.





Karena alasan ini, seorang pesepakbola yang sedang mengalami episodefibrilasi sulit untuk bisa menjalani pertandingan atau latihan intens.Prosedur fibrilasi atrium dilakukan dengan anestesi umum.Dokter memasukkan beberapa kateter melalui vena femoralis. Kateter tersebut kemudian mencapai jantung. Dokter jantung mengakses atrium kiri melalui tusukan pada membran yang memisahkan atrium kanan dari atrium kiri. Pada titik ini ia dapat melakukan tindakan pada area yang bertanggung jawab atas aritmia. Dalam beberapa tahun terakhir teknologi telah membuat langkah besar.





Saat ini elektroporasi juga digunakan dan sangat efektif. Ablasi bagaimanapun tidak menjamin keberhasilan dalam 100% kasus. Komplikasi juga, meski tidak harus terjadi, tetap harus diperhitungkan. Karena itu penting untuk melakukan tindakan ini di pusat-pusat spesialis yang dilengkapi untuk menangani kemungkinan keadaan darurat. Penanganan terhadap seorang atlet berbeda dengan penanganan terhadap orang biasa. Alasannya terkait dengan standar yang dituntut dari seorang atlet profesional. Setelah ablasi, memang tidak cukup hanya memeriksa kembalinya ritme jantung normal. Yang terutama harus dipastikan adalah tidak adanya episode baru fibrilasi atrium. Selain itu, atlet tersebut tidak boleh membutuhkan obat antiaritmia atau terapi antikoagulan. Hanya setelah pemeriksaan ini, kembalinya ke aktivitas kompetitif bisa dinilai".