Itu adalah menit ke-84 pada Sabtu sore di Allianz Arena, ketika suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi di Allianz Arena, Munchen. Jamal Musiala terjatuh di area permainan lawan, dan beberapa rekan setimnya langsung berlari dengan panik menghampiri pemain tim nasional yang mengalami masalah tersebut.

Dokter darurat juga segera berlari ke lapangan begitu wasit Robert Hartmann menghentikan pertandingan. Tak lama kemudian ada sedikit kabar melegakan. Sang dokter mundur setelah melihat kondisi Musiala secara singkat, dan beberapa detik kemudian pemain berusia 23 tahun itu bisa meninggalkan lapangan dengan kemampuannya sendiri, meski langkahnya goyah dan terlihat terpukul.

Bahkan sesaat setelah pertandingan berakhir, masih belum jelas apa sebenarnya yang dialami Musiala. "Nanti akan terlihat apa yang terjadi. Tapi tentu saja kami mendoakan yang terbaik," kata kapten FCB Manuel Neuer dalam wawancara dengan MagentaTV, yang sama-sama tidak memiliki informasi lebih rinci seperti halnya gelandang Leipzig, Rocco Reitz.

Menurut informasi dari SID, Musiala mengalami serangan lemas. Ia mengeluhkan pusing dan masalah sirkulasi. Pada pertandingan itu, suhu berada jauh di atas 30 derajat Celsius.

Jamal Musiala lebih dulu mencetak gol yang memastikan kemenangan

Beberapa menit sebelum momen mengejutkan itu, Musiala menyarangkan gol usai menerima umpan dari rekrutan baru Ismael Saibari untuk mengunci skor akhir 3-1 bagi timnya dalam Telekom Cup melawan Leipzig. Luis Diaz dan Nathaniel Brown, yang juga direkrut pada musim panas ini, mencetak gol-gol lainnya bagi juara rekor Jerman tersebut. Sempat ada gol penyama kedudukan dari Brajan Gruda untuk tim tamu dari Sachsen.

Musiala bukan satu-satunya pemain Munchen yang harus meninggalkan lapangan demi menjaga kesehatannya. Min-jae Kim tidak bisa melanjutkan permainan setelah sekitar satu jam laga berjalan karena masalah paha.

Sejak awal pertandingan, Konrad Laimer sudah membuat semua pihak yang mendukung FC Bayern cemas. Pemain tim nasional Austria itu tampaknya tidak bisa melanjutkan permainan setelah duel perebutan bola karena mengalami rasa sakit hebat di kaki kanan, di area paha atau lutut.

Bayern akan memainkan laga uji coba terakhir mereka pada Selasa mendatang melawan tim divisi dua 1. FC Heidenheim, sebelum kemudian menghadapi Borussia Dortmund pada Sabtu berikutnya dalam Franz Beckenbauer Supercup.