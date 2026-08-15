Itu terjadi pada menit ke-84 pada Sabtu sore di Allianz Arena, ketika suasana tiba-tiba menjadi sangat hening di Allianz Arena, Munich. Jamal Musiala terjatuh di area permainan lawan, dan beberapa rekan setimnya langsung berlari dengan panik menghampiri pemain tim nasional yang mengalami gangguan itu.

Dokter darurat juga segera berlari masuk ke lapangan begitu wasit Robert Hartmann menghentikan pertandingan. Tak lama kemudian, ada sedikit kabar melegakan. Sang dokter mundur setelah melihat Musiala sekilas, dan beberapa detik kemudian pemain berusia 23 tahun itu bisa meninggalkan lapangan dengan kakinya sendiri, meski langkahnya goyah dan tampak terpukul.

Bahkan sesaat setelah laga usai, masih belum jelas apa tepatnya yang dialami Musiala. "Akan terlihat nanti apa yang terjadi. Tapi tentu saja kami berharap yang terbaik," ujar kapten FCB Manuel Neuer dalam wawancara dengan MagentaTV, yang sama-sama tidak memiliki informasi lebih rinci seperti halnya gelandang Leipzig, Rocco Reitz.

Menurut informasi SID, Musiala mengalami serangan lemas. Ia mengeluhkan pusing dan masalah sirkulasi. Saat pertandingan berlangsung, suhu berada jauh di atas 30 derajat.

Jamal Musiala mencetak gol penentu sesaat sebelumnya

Beberapa menit sebelum momen mengejutkan itu, Musiala mencetak gol yang memastikan keunggulan 3-1 untuk timnya atas assist rekrutan anyar Ismael Saibari dalam Telekom Cup melawan Leipzig. Luis Diaz dan Nathaniel Brown, yang juga direkrut pada musim panas ini, mencetak gol-gol lainnya untuk raksasa Jerman tersebut. Sempat menyamakan kedudukan untuk tim tamu dari Sachsen adalah Brajan Gruda.

Musiala bukan satu-satunya pemain Munich yang harus meninggalkan lapangan demi menjaga kesehatannya. Min-jae Kim tak bisa lagi melanjutkan permainan setelah sekitar satu jam laga berjalan karena masalah paha.

Sudah sejak awal pertandingan, Konrad Laimer membuat semua pihak yang mendukung FC Bayern diliputi kekhawatiran. Pemain tim nasional Austria itu tampaknya tak bisa lagi melanjutkan permainan setelah duel perebutan bola karena mengalami rasa sakit hebat di kaki kanan, di area paha atau lutut.

Bayern akan menjalani laga uji coba terakhir mereka pada Selasa mendatang melawan klub divisi dua 1. FC Heidenheim, sebelum menghadapi Borussia Dortmund pada Sabtu berikutnya dalam ajang Franz Beckenbauer Supercup.