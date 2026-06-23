Doko mengungkap rahasia ketidakhadirannya dalam pertandingan melawan Iran dan mengumumkan kembalinya ia

Pemain sayap Belgia, Jérémy Doku, mengumumkan kembalinya ia ke tim nasional negaranya untuk bertanding dalam laga terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Hal ini terjadi setelah ia turut bermain dalam pertandingan pertama yang berakhir imbang 1-1 antara Belgia dan Mesir, sebelum absen pada pertandingan kedua yang berakhir imbang tanpa gol melawan Iran.

Meskipun timnas Belgia sebelumnya mengumumkan bahwa alasan absennya dari pertandingan melawan Iran adalah karena ia menderita radang saluran pernapasan yang parah, namun unggahan Doku di akun Instagram-nya menunjukkan bahwa alasan sebenarnya adalah kehadirannya saat kelahiran anak pertamanya.

Duko menulis melalui akun Instagram-nya: “Terima kasih kepada semua orang atas ungkapan kasih sayang, doa, dan pesan-pesan manis selama beberapa hari terakhir ini.”

Ia menambahkan: "Shirin (istrinya) dan Brice (putranya) baik-baik saja dan dalam kondisi terbaik, dan hatiku penuh rasa syukur. Menyambut kelahiran putraku ke dunia ini adalah salah satu berkah terbesar yang pernah Allah anugerahkan kepadaku."

Ia menyimpulkan: “Terima kasih kepada tim (Belgia) atas dukungannya, dan kini saatnya kembali ke sepak bola serta mewakili negaraku di panggung terbesar.”

Perlu diketahui bahwa tim nasional Belgia sedang bersiap menghadapi Selandia Baru dalam pertandingan penutup fase grup, pada Sabtu pagi mendatang, dengan target meraih kemenangan dan lolos ke babak selanjutnya.