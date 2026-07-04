Doi: Prancis memiliki penyerang-penyerang terbaik di dunia... dan kami tidak takut menghadapi rintangan ini saat melawan Paraguay

Desiré Doi, pemain sayap Prancis, memuji kekuatan serangan Les Bleus menjelang laga melawan Paraguay di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Doi mengatakan: “Persaingan di dalam tim Prancis? Hal ini meningkatkan level permainan kami semua. Dari segi pertahanan, kami sangat kuat. Kami memiliki gelandang-gelandang yang sangat bagus dan penyerang-penyerang terbaik di dunia. Pelatih telah membentuk skuad yang terdiri dari 26 pemain, di mana setiap orang memiliki peran masing-masing. Saya siap dan akan memberikan 100% usaha saya begitu diberi kesempatan.”

Doi juga menyampaikan pandangannya tentang rekan setimnya, Warren Zayer Emery, dengan mengatakan: “Warren adalah pemain yang luar biasa dan memiliki mental juara. Dia membuktikannya setiap hari. Dia selalu memiliki energi dan tekad yang sama.”

Ketika ditanya tentang kemungkinan dirinya menjadi starter, Doi menjawab: “Saya tidak tahu. Kami berada dalam satu grup, dan ini adalah Piala Dunia, sebuah kompetisi yang unik. Pelatih yang mengambil keputusan, tetapi semua pemain penting. Tidak ada dendam atau permusuhan dengan Bradley Barcola.”

Doi menjelaskan apa yang bisa ia berikan untuk tim nasional Prancis, dengan mengatakan: “Kalian sudah tahu apa kelebihan saya. Saya bisa memberikan kontribusi baik di lini pertahanan maupun serangan di lapangan.”

Doi juga menyinggung pengaruh kondisi cuaca, dengan mengatakan: “Kami menyadari bahwa cuaca besok akan sulit. Hal ini bisa menjadi keuntungan atau kerugian bagi kedua tim. Ini membutuhkan energi. Saat bermain di cuaca panas, Anda akan lebih banyak berkeringat dan kehilangan lebih banyak cairan. Terkadang sulit untuk berpikir jernih. Kami beradaptasi secara bertahap, dan besok kami akan siap.”

Mengenai pertandingan melawan tim nasional Paraguay, Doi berkomentar: “Kesabaran adalah kuncinya, tetapi kami harus bermain dengan cara yang kami kuasai, dengan intensitas tinggi, menciptakan peluang, dan bermain secara efektif.”

Doi juga menanggapi prediksi bahwa Prancis akan menang, dengan mengatakan: “Kami tidak merasakan tekanan apa pun. Kami fokus pada diri kami sendiri. Kami adalah favorit utama sebelum turnamen ini. Besok kami akan kembali menjadi favorit melawan Paraguay. Namun, hal itu tidak menjamin kemenangan. Kami harus mengerahkan segala upaya untuk meraih kemenangan, dan kami harus menganggapnya dengan serius.”

Doi juga berbicara tentang partisipasinya di Piala Dunia pertamanya, dengan mengatakan: “Saya sangat menikmati Piala Dunia pertama saya. Semua pemain dipenuhi kebahagiaan. Ini kompetisi yang luar biasa. Ketika saya tersenyum saat lagu kebangsaan dikumandangkan, itu karena saya merasa bahagia berada di sini.”

Doi memuji rekan setimnya, Michael Olesi, dengan mengatakan: “Dia pemain yang luar biasa. Dia sudah mencetak 5 assist, dan memberikan kontribusi besar bagi kami di lapangan. Semua pemain bisa bekerja sama dengannya dengan baik, dan dia rendah hati serta tenang saat berhadapan dengan media.”

Doi mengakhiri pernyataannya dengan membicarakan Parkola, seraya berkata: “Kami memiliki banyak kelebihan. Kami berbeda dalam hal karakteristik. Saya memiliki kemampuan untuk bermain di beberapa posisi, sedangkan Bradley lebih merupakan pemain sayap. Dia cepat baik saat menguasai bola maupun tanpa bola, sementara saya merasa lebih nyaman di ruang-ruang sempit.”