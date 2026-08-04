Keduanya menandatangani kontrak hingga 2031 dan secara keseluruhan disebut menelan biaya 50 juta euro. Penyerang berusia 22 tahun Gonzalo bernilai 40 juta, gelandang berusia 21 tahun Palacios 10 juta.

Namun, Fulham kabarnya masing-masing hanya mengamankan 70 persen hak transfer. Dengan demikian, Real akan mendapat keuntungan finansial dari kemungkinan penjualan kembali di kemudian hari.

Konstruksi seperti ini mendatangkan uang dalam jumlah besar bagi Real dalam beberapa tahun terakhir. Pada musim panas ini saja, Los Blancos meraup lebih dari 110 juta euro dari klausul penjualan kembali dan pada akhirnya membiayai agresivitas mereka sendiri di bursa transfer. Denzel Dumfries, Marc Cucurella, dan Carlos Espi didatangkan dengan total 100 juta euro. Selain itu, Real merekrut Ibrahima Konate dan Bernardo Silva secara gratis.

Gonzalo mencuri perhatian di Piala Dunia Antarklub

Gonzalo dan Palacios akan bertemu pelatih Alvaro Arbeloa di Fulham. Pria 43 tahun itu sudah bekerja sama dengan dua pemain didikan akademi Real tersebut di level junior dan pada paruh kedua musim lalu di tim utama. Namun, Arbeloa harus pergi setelah musim berakhir, penggantinya adalah Jose Mourinho.

Di Real, peluang Gonzalo dan Palacios untuk mendapatkan menit bermain memang akan sangat kecil. Gonzalo tidak mampu memanfaatkan Piala Dunia Antarklub 2025 yang spektakuler dengan empat gol untuk mendapatkan dorongan yang berkelanjutan. Pada musim lalu, ia sebagian besar hanya masuk dari bangku cadangan. Palacios sejauh ini baru memainkan tujuh pertandingan kompetitif untuk Real.

Menurut kabar, Arbeloa sebenarnya juga ingin membawa pemain Real ketiga, Franco Mastantuono, ke Fulham. Namun saat ini, segalanya mengarah pada peminjaman pemain sayap kanan berusia 18 tahun asal Argentina itu ke Fiorentina. Fulham menutup musim Premier League lalu di posisi ke-11 dan tidak tampil di kompetisi Eropa mana pun.