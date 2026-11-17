Bagikan Ikuti GOAL di Google

Ali Lajami, bek Al-Hilal, masuk daftar hitam di timnas Arab Saudi setelah tampil buruk dalam laga uji coba melawan Uzbekistan.

Iklan

Timnas Arab Saudi berhadapan dengan Uzbekistan pada Selasa (hari ini) di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, ibu kota Qatar , dalam laga uji coba kedua mereka selama jeda internasional kali ini.

Arab Saudi menutup babak pertama dalam posisi tertinggal 1-2, sehingga pelatih asal Yunani, Georgios Donis, memutuskan melakukan enam pergantian pemain di awal babak kedua. Salah satunya adalah Ali Lajami, yang masuk menggantikan bek Al-Nassr, Abdulelah Al-Amri.

Selain itu, kiper Abdulquddus Atiah masuk menggantikan Hamed Al-Shanqiti, dua bek sayap Nawaf Boushal dan Faris Abdi menggantikan Saud Abdulhamid dan Moteb Al-Harbi, Mukhtar Ali mengisi lini tengah menggantikan Abdullah Al-Khaibari, sementara Abdullah Al-Hamdan dimainkan sebagai penyerang menggantikan Firas Al-Buraikan.

Namun, Lajami justru menambah kesulitan Arab Saudi. Ia diganjar kartu merah langsung pada menit ke-50 akibat melakukan tekel keras terhadap salah satu pemain Uzbekistan di lini tengah.

Iklan Iklan

Donis pun terpaksa melakukan pergantian lagi di jantung pertahanan untuk menambal lubang akibat kartu merah Lajami, yang berdampak pada berkurangnya daya gedor tim. Pada menit ke-57, ia memasukkan bek Al-Ettifaq, Abdullah Al-Khateeb, menggantikan winger Al-Ittihad, Ahmed Al-Ghamdi.

Topik Terkait

Kartu merah tersebut merupakan yang pertama diterima Ali Lajami bersama timnas Arab Saudi, sehingga ia masuk daftar hitam. Insiden itu terjadi pada penampilannya yang ke-27 sejak pertama kali dipanggil ke timnas Arab Saudi pada November 2019 di bawah asuhan pelatih asal Prancis, Herve Renard.

Meski begitu, ini bukan kartu merah pertama dalam karier Lajami secara keseluruhan. Ia pernah menerima dua kartu merah bersama klub lamanya, Al-Nassr, dan keduanya terjadi di ajang Liga Champions Asia.

Iklan

Kartu merah pertama sekaligus yang paling terkenal terjadi pada 19 Oktober 2021, saat menghadapi klubnya saat ini, Al-Hilal, di babak semifinal Liga Champions Asia. Laga itu berakhir dengan kekalahan 1-2.

Sekitar dua tahun kemudian, tepatnya pada 27 November 2023, Lajami kembali diusir dari lapangan saat membela Al-Nassr melawan klub Iran, Persepolis, pada matchday kelima fase grup. Laga tersebut berakhir imbang tanpa gol.

Iklan

Sebelum berseragam Al-Nassr, bek Arab Saudi itu pernah menerima satu kartu merah bersama Al-Khaleej, tepatnya pada 10 Desember 2016, dalam kemenangan 4-2 atas Al-Fateh pada pekan ke-12 Liga Roshan.

Lajami menjadi salah satu pilar tetap dalam skuad Arab Saudi sejak kedatangan pelatih asal Yunani, Georgios Donis. Laga melawan Uzbekistan merupakan penampilan kedelapannya di bawah arahan Donis, dan ia hanya absen di Piala Teluk Arab edisi ke-27, "Khaleeji 27", karena cedera.

Iklan

Sebagai informasi, timnas Arab Saudi menutup pemusatan latihan mereka di Doha, ibu kota Qatar, selama jeda internasional kali ini dengan laga tersebut. Pertandingan melawan Uzbekistan merupakan laga kedua mereka, setelah menang 3-2 atas Korea Selatan pada Jumat lalu.