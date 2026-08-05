Klub Al Nassr membuat kejutan besar setelah memutuskan untuk menawarkan penjagaan gawang asal Arab Saudi, Nawaf Al Aqidi, untuk dijual pada bursa transfer musim panas saat ini.

Sebelumnya, sejumlah laporan media telah mengungkap tanda-tanda krisis yang melibatkan Al Nassr dan kiper Arab Saudi tersebut, di tengah keinginannya untuk hengkang dari tim demi mendapatkan lebih banyak menit bermain pada musim mendatang.

Surat kabar Okaz asal Arab Saudi menyebutkan bahwa Al Nassr telah memberi tahu agen Al Aqidi bahwa tidak ada niat untuk memperpanjang kontraknya, dalam sebuah pertemuan yang mempertemukan kedua belah pihak di pemusatan latihan tim di ibu kota Portugal, Lisbon.

Klub Arab Saudi itu menuju kesepakatan untuk menyetujui kepergian Al Aqidi secara permanen ke klub Al Fateh, tempat sang kiper bermain dengan status pinjaman selama paruh kedua musim 2024-2025.

Berdasarkan kesepakatan ini, Al Nassr akan menerima sejumlah uang dari Al Fateh sebagai imbalan atas Nawaf Al Aqidi, ditambah kiper Arab Saudi mereka Abdulhadi Al Alwan dan bek kanan mereka Saeed Baatiyah.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa negosiasi antara kedua belah pihak telah mencapai tahap yang cukup maju, dengan harapan kesepakatan dapat rampung dalam beberapa hari ke depan, sebelum pengumuman resmi transfer tersebut.

Perlu diingat bahwa Al Aqidi (26 tahun) merupakan salah satu produk asli akademi Al Nassr, di mana ia dipromosikan ke tim utama pada 2019, tetapi ia tidak berhasil mengamankan tempat sebagai pemain inti, hingga akhirnya dipinjamkan ke Al Taee pada 2022, lalu ke Al Fateh pada 2025.

Meski ia mengawali musim lalu sebagai penjaga gawang utama Al Nassr, ia kembali harus terpaku di bangku cadangan karena beberapa kesalahan yang dilakukannya di pertengahan musim, terutama dalam dua pertandingan melawan Al Qadsiah dan Al Hilal di Liga Roshn.

Kiper muda itu juga kehilangan tempat utamanya di timnas Arab Saudi setelah sejumlah kesalahan yang ia lakukan dalam pertandingan persahabatan melawan timnas Mesir pada Maret lalu, sehingga kiper veteran Mohammed Al Owais yang menjaga gawang Arab Saudi di Piala Dunia 2026 sebagai gantinya.