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Pelatih asal Belanda, Marino Pušić, yang menjabat sebagai pelatih kepala Al-Ahli, memperuncing konflik dengan para pemainnya menjelang laga Clasico yang dinanti melawan rival tradisional, Al-Nassr.

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Al-Ahli akan menjamu rivalnya, Al-Nassr, pada Jumat mendatang di Stadion Alinma, Jeddah, dalam laga tunda pekan kesembilan Liga Pro Saudi.

Surat kabar "Okaz" asal Arab Saudi melaporkan bahwa suasana di kubu Al-Ahli memanas dalam beberapa hari terakhir, tak lama menjelang laga Clasico melawan Al-Nassr, akibat perselisihan para pemain dengan Pušić.

Surat kabar tersebut mengungkapkan bahwa situasi meledak dalam salah satu sesi latihan beberapa hari lalu, ketika sejumlah pemain terlibat perdebatan sengit dengan Pušić karena tidak yakin dengan strategi teknis dan taktiknya.

Para pemain menyampaikan ketidakpuasan mereka atas sikap Pušić yang tetap bersikukuh dengan gaya bermain dan keyakinan taktiknya, meski hal itu tidak berhasil dalam beberapa waktu terakhir. Situasi inilah yang membuat pelatih asal Belanda itu meninggalkan sesi latihan.

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Masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Para pemain menuduh pelatih asal Belanda tersebut pilih kasih terhadap gelandang asal Ukraina, Artem Bondarenko, serta memaksa semua pemain bermain untuk melayaninya demi membuktikan bahwa keputusannya merekrut sang pemain sudah tepat, meski harus mengorbankan mereka.

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Akibat krisis tersebut, kondisi psikologis dan mental sejumlah pemain ikut terganggu, seperti diungkapkan surat kabar itu. Mereka kini merasa terpinggirkan dan kehilangan kepercayaan karena cara staf pelatih memperlakukan mereka.

Para pendukung Al-Ahli khawatir suasana tersebut akan berdampak pada tim dalam laga Clasico melawan Al-Nassr, terlebih pertandingan itu akan menentukan peluang Al-Ahli untuk kembali bersaing dalam perebutan gelar Liga Pro Saudi.

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Al-Ahli saat ini menempati peringkat keenam klasemen Liga Pro Saudi dengan koleksi 21 poin, hasil dari tujuh kemenangan dan empat kekalahan, tertinggal sembilan poin penuh dari Al-Hilal yang bertengger di puncak.

Di sisi lain, Al-Nassr berada di peringkat ketiga klasemen dengan 28 poin, terpaut dua poin dari Al-Hilal, dan hanya kalah selisih gol dari Al-Qadsiah yang menempati posisi kedua.

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Sebelumnya, para pendukung Al-Ahli telah meluncurkan kampanye besar-besaran di media sosial bertajuk "Kepergian Pušić Tuntutan Kami" untuk mendesak pemecatan pelatih asal Belanda itu dari jabatannya sebagai pelatih kepala tim, menyusul rentetan hasil buruk yang dialami tim saat ini.

Kampanye tersebut semakin gencar dalam beberapa waktu terakhir, terutama setelah Al-Ahli menelan kekalahan telak 1-6 dari Al-Shabab pada pekan ke-12 Liga Pro Saudi.

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Sejumlah laporan menyebut Al-Ahli berniat memecat Pušić dalam waktu dekat menyusul hasil buruk yang dialami tim, tetapi faktor finansial masih menjadi satu-satunya penghalang untuk merealisasikan langkah tersebut.

Pušić menduduki kursi pelatih kepala Al-Ahli pada Agustus lalu, menggantikan pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, yang pergi secara mengejutkan untuk menangani Newcastle United.

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Sejak menukangi tim asal Jeddah tersebut, Pušić telah menjalani 18 pertandingan dengan catatan 11 kemenangan, dua hasil imbang, dan lima kekalahan.