Dituduh melindunginya dan pergi dengan caranya sendiri... Sahabat Renard meninggalkan sepak bola Saudi

Seorang pejabat di Federasi Sepak Bola Arab Saudi akan segera mengundurkan diri, tak lama sebelum dimulainya Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Piala Dunia 2026 akan dimulai pada 11 Juni mendatang, dengan partisipasi tim nasional Saudi untuk ketujuh kalinya dalam sejarah, di mana mereka tergabung dalam Grup H bersama tim nasional Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde.

Sekitar dua bulan sebelum dimulainya Piala Dunia, jurnalis terpercaya Santi Ona menegaskan bahwa Nasser Larguet, manajer teknis Federasi Sepak Bola Arab Saudi, kemungkinan akan meninggalkan jabatannya dalam waktu dekat.

Ona menjelaskan, melalui akun resminya di platform "X", bahwa beberapa klub Prancis sedang memantau situasi Larguet untuk merekrutnya dalam waktu dekat.

Larguet menjabat sebagai direktur teknis Federasi Sepak Bola Arab Saudi sejak Mei 2022, dan dituduh melindungi pelatih tim nasional Arab Saudi, Hervé Renard, serta mencegah pemecatannya, mengingat hubungan persahabatan di antara keduanya.

Jika ia hengkang, Larguet akan mengikuti jejak Renard yang meninggalkan timnas Saudi pada 2023, setelah menerima tawaran dari Prancis juga, namun kali ini dari timnas wanita. Namun, ia tidak bertahan lama sebelum kembali memimpin "Al-Akhdar" pada 2024.