Tanpa pelatih kepala Luciano Spalletti, yang menjalani skorsing setelah berselisih dengan pelatih Cagliari Fabio Pisacane dan digantikan asistennya, Marco Domenichini, di pinggir lapangan, Si Nyonya Tua tampil tanpa daya. Gol sundulan Oliver Provstgaard, gol Gustav Isaksen dari sudut sempit, serta gol Fisayo Dele-Bashiru lewat serangan balik pada pengujung laga memastikan kemenangan tim tamu.

Setelah hanya meraih sebelas poin dari tujuh pertandingan, selisih Juventus dari dua tim teratas, Inter Milan dan Lazio, kini melebar menjadi delapan poin. Sebagai perbandingan, pada titik yang sama musim lalu, Juventus mengoleksi dua belas poin di bawah pendahulu Spalletti, Igor Tudor, sementara pada periode yang sebanding di masa kepelatihan Thiago Motta, mereka meraih 13 poin. Tren penurunan performa klub pemegang rekor gelar juara Italia itu kini semakin mengkhawatirkan.

Penampilan buruk melawan tim asal Roma itu memicu perdebatan tentang mentalitas skuad asal Turin seusai laga. Pemimpin lini belakang Gleison Bremer melontarkan kritik tegas kepada timnya sendiri. "Kami tampil buruk, jadi tentu saja kami tidak senang telah mewakili Juventus dengan cara seperti ini. Namun, kami harus menganalisis kesalahan kami dan segera kembali ke jalur yang benar karena tidak ada waktu untuk hal lain," kata pemain asal Brasil itu kepada Sky Sport Italia.

Bremer melanjutkan: "Kami punya peluang dan bermain bagus sampai mereka mencetak gol. Karena itu, fakta bahwa mereka mencetak gol lewat peluang pertama benar-benar membuat kami frustrasi. Ini sesuatu yang harus segera kami atasi."

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Pertandingan berikutnya JUV Europa League 12.45 REN

Juventus Turin kehilangan stabilitas dan kepercayaan diri

Ketika ditanya soal tanggung jawab para pemain, bek tengah itu semakin berapi-api: "Benar, pelatih memberikan instruksi, tetapi kamilah yang harus menjalankannya di lapangan. Namun, ada sebelas pemain di lapangan, ditambah lima pemain yang masuk dari bangku cadangan. Saya tidak bisa menarik semuanya bersama saya. Saya berusaha membantu mereka, saya berbicara dengan mereka, tetapi setiap orang punya karakter masing-masing. Kami bisa mendorong mereka sampai batas tertentu, tetapi hanya itu yang bisa kami lakukan. Ada yang memiliki karakter lebih kuat daripada yang lain."

Tekanan mental tampaknya sangat membebani beberapa pemain. "Ketika mendengar cemoohan, mereka menarik diri dan merasa takut. Saya tahu kami punya banyak pemain baru dan muda. Bukan berarti saya menyalahkan mereka, tetapi setiap orang berbeda. Ketika keadaan memburuk, ada yang merespons dengan tegas, sementara yang lain menarik diri. Itu semata-mata karena kepribadian mereka," kata Bremer.

Pelatih Spalletti juga angkat bicara melalui DAZN Italia dan mengaku terpukul oleh penampilan timnya. Nick Woltemade, yang masuk pada awal babak kedua, masih belum mencetak gol di liga untuk Juve. "Ini jelas Juventus yang lebih lemah. Sebuah tim yang tidak mengendalikan pertandingan dan tidak punya ide tentang bagaimana harus memainkannya," katanya.

"Ini sulit dijelaskan bahkan bagi kami sendiri, karena kami kembali dari Vigo pada Jumat pukul empat pagi, lalu membiarkan para pemain menjalani pemulihan bersama pelatih kebugaran. Kami mencoba mengubah beberapa hal. Ada enam pemain baru, tetapi kaki dan pikiran kami sama-sama terlalu lambat. Dalam sepakbola, Anda melihat lawan, Anda melihat bola. Jika Anda terlalu lambat bereaksi, tidak menunjukkan hati dan tidak menemukan ritme, taktik dan sistem menjadi tidak relevan," jelas Spalletti.

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Suporter Juventus Turin meninggalkan stadion lebih awal

Ia terutama mengkritik sikap para pemainnya: "Tanpa kecepatan, tanpa ide, tanpa kemauan berlari, tanpa keinginan bekerja keras. Ketika Anda menunjukkan kelemahan dalam duel dan menundukkan kepala saat keadaan tidak berjalan baik, semua itu adalah hal-hal yang tidak saya sukai."

Spalletti mengisyaratkan akan ada langkah lanjutan. "Kami harus menganalisisnya. Hanya ada dua kemungkinan: kami membahas cara berbicara kepada tim atau cara kami bekerja. Jelas ada sesuatu yang harus diubah," katanya. "Saya juga terkejut dengan penampilan ini, jadi saya harus memikirkannya secara mendalam, karena saya tidak mengubah cara saya berbicara kepada para pemain. Mungkin saya harus menganalisis hubungan saya sendiri dengan tim, karena hubungan itu jujur dan adil. Mereka sendiri akan menyadari bahwa apa yang kami tunjukkan hari ini tidak cukup baik."

Lebih buruk lagi, reaksi suporter Juve sangat jelas. Sebagian besar pendukung meninggalkan Stadion Allianz yang penuh sesak sebelum peluit akhir, sementara penonton yang tersisa melepas tim dengan siulan nyaring.

Di kubu seberang, pemandangannya bertolak belakang. Tim asal Roma itu merayakan kemenangan dengan meriah di hadapan tribune suporter tamu yang penuh. Menariknya, suporter Lazio memboikot laga kandang tim mereka sejak akhir musim lalu sebagai bentuk protes terhadap pemilik klub Claudio Lotito. Mereka ingin menekan Lotito agar menjual klub melalui hilangnya pendapatan. Sementara tim asuhan Gennaro Gattuso rata-rata hanya menarik sekitar 9.000 penonton di stadion sendiri, tribune suporter tamu selalu terjual habis dalam keempat laga tandang mereka.