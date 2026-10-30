Meski menjadi salah satu wajah paling menonjol yang membawa Spanyol menjadi juara dunia, dan meski secara terbuka mengungkapkan mimpinya untuk kembali ke LaLiga, tampaknya jalan Pedro Porro menuju Bernabeu atau Camp Nou masih tertutup, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda.

Dua jurnalis terkenal, Javier Herraiz dan Santi Ovalle, mengungkap dalam program "Deportivo SER" di radio "Cadena SER" Spanyol, tentang balik layar ketertarikan dua raksasa sepak bola Spanyol terhadap bek kanan Tottenham Hotspur, yang dalam penampilan terbarunya mengisyaratkan keinginannya untuk kembali ke Spanyol suatu hari nanti.

Di Madrid: penumpukan mencekik transfer

Dari sisi Real Madrid, meski Herraiz mengakui bahwa "Pedro Porro akan ideal untuk Real Madrid", transfer ini belum mencapai tingkat prioritas saat ini, dan penyebabnya adalah kelebihan nama di posisi bek kanan.

Herraiz berkata secara langsung: "Pemain itu tahu ada ketertarikan, tetapi saat ini ada dua pemain di posisinya, dan Fede Valverde akan bermain di posisi bek kanan pada semua pertandingan penting", seraya menyinggung bahwa persaingan tidak terbatas pada Carvajal, melainkan meluas hingga mencakup nama-nama yang sedang gencar dibahas di meja Los Merengues seperti Denzel Dumfries dan Trent Alexander-Arnold.

Herraiz menunjukkan bahwa kunci masuknya Porro ke Bernabeu mungkin adalah kepergian Arnold, dengan menjelaskan: "Mereka bilang dia tidak bahagia di sini, tetapi saat Real Madrid bermain di Liverpool, ada mural yang menentangnya. Situasi menjadi rumit baginya, tetapi bagi Real Madrid, tidak akan menjadi transfer yang buruk jika dia mencari tempat lain."

Ia menutup: "Porro bukan prioritas bagi Real Madrid saat ini, tetapi dia termasuk dalam daftar ketertarikan mereka, dan siapa tahu apakah dia akan kembali pada musim panas, karena Pedro Porro sangat menginginkan hal itu."

Di Barcelona: kas keuangan menjadi penghalang

Adapun di Barcelona, masalahnya bukan pada nama melainkan pada angka. Santi Ovalle menegaskan bahwa presiden klub Joan Laporta dan direktur olahraga Deco "sangat mengagumi dirinya, tetapi harganya terlalu mahal pada musim panas".

Ovalle menjelaskan bahwa situasi finansial yang rumit akan menghalangi setiap langkah dalam waktu dekat: "Barcelona akan kembali menghadapi kesulitan dengan aturan Financial Fair Play, mengingat banyaknya masalah yang akan mereka hadapi dalam kepulangan ke Montjuic. Saya tidak yakin Barcelona dalam posisi yang memungkinkan untuk berinvestasi besar pada seorang bek kanan musim panas ini."

Meski ada kendala finansial, suasana di dalam ruang ganti Barcelona sangat menyambut transfer ini, di mana Ovalle menunjukkan bahwa "Lamine Yamal akan menjadi yang pertama tertarik, yang hubungannya dengan Porro sangat baik selama Piala Dunia", seraya menambahkan: "Ruang ganti akan menekan demi Pedro Porro jika memungkinkan, karena dia adalah pemain di tim nasional, dan apa pun yang menyatukan mereka di Barcelona akan menarik."

Tersendatnya hal ini membuka pintu bagi solusi internal di Barcelona, di mana klub dalam beberapa pekan terakhir mulai mengandalkan talenta akademi Xavi Espart, di tengah peringatan pelatih Hansi Flick tentang menurunnya performa Alejandro Balde, sebagai isyarat jelas bahwa memperkuat lini bek telah menjadi kebutuhan mendesak tetapi selalu berbenturan dengan tembok fair play.