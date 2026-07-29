Seorang pemain Maroko baru selangkah lagi menuju kepindahan ke Liga Jerman pada musim mendatang, setelah klub Raja sebelumnya menolak untuk merekrutnya.

Situs "Foot Mercato" asal Prancis mengatakan bahwa klub Jerman, Augsburg, ingin merekrut Tawfik Bentayeb, penyerang klub Maroko Ittihad Touarga, selama bursa transfer musim panas saat ini.

Situs tersebut menjelaskan bahwa klub Jerman itu saat ini tengah bernegosiasi dengan klub Maroko tersebut, untuk mendatangkan Bentayeb secara resmi, terutama setelah penampilan menawan yang ia tunjukkan pada musim lalu.

Pemain berusia 24 tahun itu pada musim lalu bermain bersama klub Troyes dengan status pinjaman, dan berhasil meraih gelar pencetak gol terbanyak Liga Divisi Dua Prancis dengan koleksi 18 gol.

Sebelum pindah ke Prancis, nama Bentayeb sempat dikaitkan dengan klub Raja pada bursa transfer musim panas lalu, namun klub Maroko itu menolak gagasan untuk merekrutnya.

Meski memiliki postur yang tidak terlalu tinggi (180 cm), penyerang Maroko itu tampil menawan di semua persinggahannya, di antaranya klub Rodez yang juga ia bela dengan status pinjaman pada dua musim lalu, dan mencetak 10 gol dalam 29 pertandingan di Liga Divisi Dua Prancis.

Perlu dicatat bahwa Liga Jerman telah menjadi saksi kehadiran banyak talenta kuat asal Maroko, yang terakhir adalah Ismael Saibari yang direkrut raksasa Bavaria, Bayern Munich, selama bursa transfer musim panas saat ini.