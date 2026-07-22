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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Ditemani Sang Juara Dunia.. Yamal Belajar Olahraga Baru Setelah Menjuarai Piala Dunia

Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
Barcelona
L. Yamal
Spanyol
Argentina
AS

Mendapatkan istirahat sebelum musim baru

Lamine Yamal, bintang Barcelona, mencoba mempelajari olahraga baru, beberapa hari setelah meraih gelar Piala Dunia 2026 bersama timnas Spanyol.

Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada laga final Piala Dunia 2026, sehingga "La Roja" meraih bintang kedua dalam sejarahnya.

Lamine merayakan gelar Piala Dunia bersama rekan-rekannya dan para suporter Spanyol, serta mendapatkan waktu istirahat sebelum kembali ke latihan Barcelona untuk persiapan musim baru.

Jaringan "ESPN" internasional merilis sebuah video Lamine Yamal ketika ia belajar olahraga "selancar".

Mereka menulis: "Juara Olimpiade asal Brasil, Gabriel Medina, memberikan pelajaran selancar kepada bintang Spanyol tersebut".



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