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Penyerang Vasco da Gama David Correa ditangkap polisi secara mengejutkan pada Kamis pagi, di tengah sesi latihan tim utama. Polisi menjalankan surat perintah penahanan sebelum persidangan sebagai bagian dari penyelidikan yang lebih luas. Klub Brasil itu kini mempertimbangkan masa depan penyerang berusia 31 tahun tersebut.

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Penangkapan mengejutkan saat latihan Vasco

Komunitas sepakbola Brasil dikejutkan pada Kamis pagi ketika polisi tiba di pusat latihan Vasco da Gama untuk menahan penyerang David Correa. Petugas dari Kantor Polisi Distrik ke-14 Leblon melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penahanan sebelum persidangan yang terkait dengan operasi besar Polisi Sipil Espirito Santo.

Para saksi melihat Correa, yang saat itu masih mengenakan perlengkapan latihan lengkap, dibawa pergi oleh petugas. Peristiwa ini dengan cepat menjadi salah satu skandal paling menyita perhatian di Brasileirao musim ini.

Penyelidikan terhadap pemain berusia 31 tahun itu mencakup berbagai dugaan dan berpotensi membawa konsekuensi serius. Pihak berwenang memastikan operasi tersebut berfokus pada dugaan perdagangan narkoba dan senjata serta pencucian uang, yang telah diselidiki selama beberapa pekan.

Perkembangan dramatis ini menyusul perintah pengadilan pada akhir Oktober yang mewajibkan Correa menyerahkan paspornya. Situasinya semakin serius setelah muncul laporan bahwa penyelidikan itu juga mencakup dugaan percobaan pembunuhan dan kemungkinan penyuapan saksi, sebagaimana dicatat oleh ABC Deportes.

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Opsi hukum dan penangguhan kontrak

Setelah penangkapan itu, Vasco da Gama kini mengkaji hak-hak hukumnya terkait hubungan kerja dengan Correa. Berdasarkan Konsolidasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Brasil (CLT), klub berwenang untuk segera menghentikan kewajiban finansial tertentu selama pemain tersebut ditahan. Kewajiban itu mencakup pembayaran gaji, iuran dana pesangon karyawan (FGTS), dan tunjangan lain yang dihitung secara proporsional.

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Klub juga mencermati Undang-Undang Umum Olahraga, yang menyediakan kerangka khusus bagi atlet profesional yang tidak dapat menjalankan kewajibannya akibat persoalan hukum pribadi yang tidak terkait dengan aktivitas olahraga mereka.

Secara khusus, Pasal 88 Undang-Undang Umum Olahraga menetapkan bahwa jika seorang atlet tidak dapat berpartisipasi selama lebih dari 90 hari berturut-turut karena alasan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya sendiri, klub dapat secara resmi menangguhkan kontrak kerja olahraga khususnya.

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Agar penangguhan itu berlaku, Vasco perlu menyampaikan pemberitahuan resmi dan mendaftarkannya dalam Sistem Registrasi Nasional Konfederasi Sepakbola Brasil. Meski tim kuasa hukum Correa dapat mengajukan permohonan habeas corpus, klub memprioritaskan perlindungan kepentingannya sendiri selama proses hukum berlangsung.

Jalan menuju pemutusan kontrak

Meski penangguhan dapat segera dilakukan, pemutusan kontrak Correa sepenuhnya dengan alasan yang sah merupakan persoalan yang lebih rumit menurut hukum Brasil. Saat ini, klub baru dapat mengambil langkah tersebut setelah ada putusan bersalah yang berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding lagi. Karena Correa saat ini baru berstatus sebagai pihak yang diselidiki dan belum dinyatakan bersalah atas tindak pidana apa pun, asas "tidak bersalah sampai terbukti bersalah" tetap menjadi kendala besar bagi klub asal Rio itu. Jika klub memilih berpisah dengannya sekarang, mereka kemungkinan harus merundingkan kesepakatan bersama atau membayar kompensasi penuh atas pemutusan kontrak olahraga sebagaimana diwajibkan peraturan yang berlaku.

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Correa, yang rutin bermain untuk Vasco sejak 2024, sudah absen dalam pertandingan terakhir klub melawan Bragantino sebelum peristiwa pekan ini. Ketidakhadirannya di lapangan kini diperkirakan berlangsung tanpa batas waktu yang pasti seiring berjalannya proses hukum di Espirito Santo.

Bagi Vasco da Gama, perhatian kini beralih dari lapangan latihan ke jajaran petinggi klub dan pengadilan. Mereka harus memutuskan masa depan pemain yang telah menyumbang enam gol sepanjang musim ini, tetapi kini harus berjuang membersihkan namanya dari sederet tuduhan serius.

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Polisi menggeledah rumah Correa

Pada 1 September 2029, polisi Brasil menggeledah rumah Correa di kawasan elite Barra da Tijuca serta pusat latihan klub sebagai bagian dari penyelidikan besar atas dugaan perdagangan narkoba dan senjata. Menurut Associated Press, operasi lintas negara bagian dengan nama sandi "The Troop" itu melibatkan sekitar 100 petugas.

Dalam operasi tersebut, empat surat perintah penangkapan dan 15 surat perintah penggeledahan dijalankan. Bek kanan Vila Nova Hayner Cordeiro juga diselidiki ketika pihak berwenang menelusuri dugaan hubungan antara pesepakbola profesional dan jaringan kejahatan terorganisasi. Sementara itu, Correa meninggalkan pusat latihan Vasco tanpa menjawab pertanyaan wartawan.