Pemicu skorsing itu adalah tugasnya pada 7 Oktober 2025 dalam pertandingan liga Bulgaria antara Slavia dan Lokomotiv Sofia. Kabakov bertugas bersama Wladimir Walkow sebagai dua petugas VAR dalam laga yang dimenangi Slavia 2-0 tersebut. Menurut laporan media Bulgaria, sebuah insiden yang sangat kontroversial terjadi sebelum gol pembuka Slavia.

Menurut laporan tersebut, pemain Slavia Martin Georgiev menyentuh bola dengan kedua tangannya sebelum memberi umpan kepada pencetak gol Emil Stoev. Wasit mengesahkan gol itu, sementara Kabakov dan Walkow selaku petugas VAR tidak melakukan intervensi. Para pemain Lokomotiv dan federasi sepakbola Bulgaria tidak dapat memahami keputusan tersebut. Federasi itu kemudian menskors Kabakov dan rekannya untuk waktu yang tidak ditentukan karena "kinerja yang tidak memadai".

Kabarnya, kesalahan ini bukan kejadian pertama. Menurut laporan tersebut, Kabakov sebelumnya juga pernah menjadi sorotan karena keputusan-keputusan kontroversial. Skorsing itu disebut sebagai kejadian pertama yang pernah terjadi dalam sepakbola Bulgaria hingga saat itu, tetapi tidak berlangsung lama. Pada 7 November, Kabakov sudah kembali diizinkan memimpin pertandingan liga Bulgaria, kali ini sebagai wasit utama dalam laga antara Spartak Varna dan Septemvri Sofia.

Georgi Kabakov Menjadi Wasit FIFA Sejak 2013

UEFA sama sekali mengabaikan skorsing di tingkat nasional yang sempat dijatuhkan itu. Misalnya, UEFA menugaskan Kabakov pada 23 Oktober untuk laga Liga Europa antara Maccabi Tel Aviv dan FC Midtjylland. Sepanjang musim itu, ia juga berkali-kali bertugas di Liga Europa, Liga Konferensi, dan liga Bulgaria.

Pertandingan berikutnya VIK Champions League 15.00 FCB

Kabakov menjadi wasit FIFA sejak 2023. Ia bertugas di Liga Champions sejak 2018, tetapi hingga kini belum pernah memimpin pertandingan FC Bayern. Pada 2021, ia memimpin tiga pertandingan dalam turnamen sepakbola Olimpiade di Tokyo, termasuk semifinal antara Meksiko dan Brasil.