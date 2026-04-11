Disengaja atau kelalaian?.. Rahasia mengapa cedera pendarahan Mbappé tidak ditayangkan di televisi

Real Madrid kembali tergelincir di La Liga, sebuah hasil yang mungkin menjadi penentu dalam perebutan gelar juara. Kemenangan Barcelona hari ini atas Espanyol berarti selisih poin dengan Los Blancos kini melebar menjadi 9 poin, dengan hanya tersisa 7 pertandingan lagi hingga akhir musim.

Pertandingan imbang melawan Girona menyaksikan momen kontroversial ketika Kylian Mbappé terlihat berdarah di dahinya setelah terkena sikutan dari Vitor Reis. Insiden tersebut, menurut pakar wasit Eitoraldi González, seharusnya berujung pada penalti, namun wasit tidak memberikan keputusan tersebut dan juga tidak meminta tinjauan dari ruang VAR.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", siaran televisi pertandingan tidak menayangkan luka yang disebabkan oleh siku Reis di dahi Mbappé, maupun darah yang mengalir deras darinya dan dibersihkan oleh tim medis Real Madrid saat ia dirawat di menit-menit akhir, di mana foto-foto fotografer di lapangan menjadi sumber utama untuk melihat seberapa parah pukulan yang dialami bintang Prancis tersebut.

Asosiasi La Liga membantah adanya instruksi untuk tidak menayangkan gambar tersebut, dan menyatakan kepada surat kabar "As" bahwa tidak ada larangan untuk menayangkan gambar tersebut jika tersedia dengan jelas.

Asosiasi La Liga menjelaskan bahwa satu-satunya foto yang tersedia, sesuai dengan sudut kamera, memperlihatkan lengan salah satu dokter Real Madrid yang menutupi wajah pemain Prancis tersebut, sehingga menghalangi pandangan terhadap luka dan darah pada momen yang terjadi pada menit ke-89 dan 13 detik pertandingan.

Asosiasi Liga Spanyol menegaskan bahwa telah ditayangkan 8 tayangan ulang berbeda dari sikutan Reiss untuk menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud meremehkan pentingnya pertandingan.

La Liga juga mencatat bahwa tidak ada ketentuan dalam peraturan siaran yang melarang penayangan darah atau jejak permainan kasar, kecuali instruksi terkait situasi lain seperti larangan menayangkan penonton yang turun ke lapangan.



Baca juga: Video.. Analis El Chiringuito setelah pertandingan Mbappé: Ini skandal