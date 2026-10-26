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Gian Piero Gasperini menyampaikan pandangannya mengenai situasi setelah Roma bermain imbang 3-3 secara dramatis melawan Napoli, khususnya menanggapi laporan seputar Massimiliano Allegri. Pelatih Roma itu juga mengungkapkan harapannya terkait kedalaman skuad menjelang laga Serie A melawan Cagliari pada Selasa.

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Gasperini pertanyakan laporan soal insiden di lorong stadion

Hasil imbang 3-3 yang berlangsung sengit antara Roma dan Napoli kini lebih banyak dibahas karena perilaku pelatih lawan, Massimiliano Allegri. Pelatih Napoli itu diusir pada menit-menit akhir pertandingan setelah gol penyama kedudukan Leonardo Balerdi dan kemudian dijatuhi larangan mendampingi tim di pinggir lapangan selama dua pertandingan. Tak lama setelah peluit akhir, muncul laporan bahwa Allegri terus melancarkan protes di area lorong stadion dan diduga melontarkan komentar tajam mengenai keberhasilan Roma lolos ke Champions League musim lalu.

Seperti dilaporkan TuttoMercatoWeb, Gasperini tetap tenang saat menanggapi langsung klaim bahwa Allegri berteriak soal Roma yang mendapat jatah tampil di Eropa secara cuma-cuma. Ia mengatakan kepada wartawan: "Saya tidak mendengarnya, kalian yang memberitakannya. Angka-angka itu merupakan hasil dari semua yang kami lakukan tahun lalu. Saya tidak membaca komentar apa pun soal itu, yang tentu saja disayangkan."

Dybala berpeluang kembali saat menghadapi Cagliari

Di luar persoalan disiplin tersebut, Gasperini menyampaikan kabar positif mengenai kondisi penyerang andalannya, Paulo Dybala. Pengatur serangan asal Argentina itu telah tampil delapan kali di semua kompetisi musim ini dan mencatatkan empat assist, tetapi absen dalam tiga pertandingan terakhir Roma karena masalah pada betis.

"Dari segi pemulihan, satu-satunya yang mungkin bisa kembali adalah Dybala. Kami akan mencoba beberapa hal sore ini untuk melihat apakah dia bisa bersama kami di bangku cadangan," jelas Gasperini kepada para wartawan. "Itu saja sudah menjadi hal positif. Saya sangat yakin." Sang pelatih juga mempertimbangkan rotasi di beberapa posisi lain dalam susunan pemain inti, termasuk kemungkinan memeriksa kondisi Manu Kone dan Mile Svilar, karena singkatnya jeda antarlaga menuntut pengelolaan kondisi fisik yang cermat.

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Rotasi taktik dan kedalaman skuad

Hasil imbang terakhir membawa Roma mengoleksi 18 poin, naik ke posisi ketiga klasemen Serie A dan terpaut empat poin dari pemuncak klasemen, Inter. Menjelang laga melawan Cagliari, Gasperini menghadapi dilema dalam menentukan susunan pemain yang lazim dialami tim-tim papan atas.

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Mengenai proses pemilihan pemainnya, pelatih Roma itu menambahkan: "Soal rotasi, hari ini adalah sesi latihan pertama kami dan sudah sehari sebelum pertandingan, jadi saya harus memutuskan hari ini. Mungkin ya, tetapi kita lihat berdasarkan penilaian kami terhadap lawan. Kami punya skuad yang mampu melakukan rotasi dengan baik."

Melanjutkan catatan tak terkalahkan

Roma tengah berada dalam performa bagus setelah melalui 15 pertandingan terakhir di Serie A tanpa satu pun kekalahan. Catatan impresif yang dimulai sejak awal April ini menjadi salah satu periode paling konsisten dalam sejarah terkini klub. Gasperini menilai stabilitas tersebut berkat budaya di ruang ganti dan dukungan dari jajaran petinggi klub, yang mendorong para pemainnya mengambil risiko dan bermain menyerang.

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"Kami punya kesinambungan dan harus terus melangkah maju," pungkas sang pelatih. "Tujuan kami adalah terus berkembang dan tidak pernah ada batasnya. Kami mampu terus melakukan hal-hal yang ingin kami lakukan di lapangan, dan itu menghasilkan hasil yang baik seiring waktu. Kami terus menjalani pertandingan dengan cara yang sama. Skuad kami berkembang dan kami memiliki klub yang mendorong kami untuk proaktif dan berani."