Dirk Kuyt ungkap rahasia di balik kemenangan mengejutkan: “Saya belajar banyak selama enam musim sebagai pemain Liverpool!”

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Pelatih kepala sementara Fenerbahce, Dirk Kuyt, memuji keyakinan timnya setelah membawa klub Turki itu meraih kemenangan dramatis 3-2 atas mantan klubnya, Liverpool. Fenerbahce dua kali bangkit dari ketertinggalan di Istanbul untuk meraih kemenangan pertamanya di putaran utama Liga Champions sejak 2008.

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Kuyt pimpin Fenerbahce raih kemenangan bersejarah di Eropa

Pelatih sementara Dirk Kuyt mencatatkan tonggak bersejarah ketika Fenerbahce dua kali bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Liverpool 3-2 di Stadion Sukru Saracoglu. Kemenangan itu mengakhiri rekor sempurna Liverpool pada fase liga Liga Champions musim ini, sekaligus memastikan kemenangan pertama Fenerbahce di fase utama kompetisi tersebut sejak 2008.

Trey Nyoni dan pemain pengganti Alexander Isak dua kali membawa Liverpool unggul, tetapi gol Mason Greenwood, Archie Brown, dan Vedat Muriqi membalikkan keadaan.

Pada usia 32 tahun 194 hari, Muriqi menjadi pencetak gol tertua kedua Fenerbahce di Liga Champions setelah Pierre van Hooijdonk berkat sundulannya pada menit ke-79.

Mantan pemain Liverpool bangga timnya percaya bisa mengalahkan raksasa Eropa

Berbicara kepada UEFA seusai pertandingan, Kuyt mengungkapkan kebanggaan besarnya atas keberhasilan timnya menepis perkiraan sebelum laga dan meraih hasil yang tak terlupakan. “Kami sangat bangga dengan kemenangan ini. Kami meraih kemenangan pertama kami di kompetisi ini dalam 18 tahun, dengan mengalahkan salah satu klub tersuksesnya, tim yang terkenal pernah bangkit secara luar biasa untuk menjuarai Liga Champions UEFA di sini, di Istanbul,” ujar Kuyt.

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“Sebelum pertandingan dimulai, banyak orang menilai peluang kami kecil, tetapi kami percaya kepada diri sendiri.”

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“Kami melakukan tekanan intens dan bermain dengan energi luar biasa. Kami gembira bisa memberikan malam yang tak terlupakan kepada para penggemar kami,” tambah pria asal Belanda itu.

Kuyt sebut mentalitas dari Anfield sebagai kunci kebangkitan dramatis

Mengenang ikatan emosionalnya dengan kedua klub, Kuyt menjelaskan bagaimana kegigihan yang ia bangun selama enam musim di Anfield menginspirasi kebangkitan Fenerbahce. “Kedua klub ini sangat berarti bagi saya. Ibu dan ayah saya adalah orang-orang terpenting dalam hidup saya, tetapi saya juga belajar banyak selama enam musim sebagai pemain Liverpool,” ungkap Kuyt.

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“Pelajaran terpentingnya adalah jangan pernah menyerah, apa pun yang terjadi. Itulah yang saya coba tanamkan kepada para pemain saya.”

“Mereka pemain yang sangat bagus, tetapi, seperti yang Anda tahu, performa kami sedang tidak bagus. Mungkin hal yang paling berharga adalah bisa membawa apa yang saya pelajari di satu klub ke klub lain. Melihat para pemain saya menunjukkan kepercayaan diri itu malam ini membuat saya sangat senang,” tambah sang pelatih.

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Fenerbahce bangkitkan kiprah di Eropa bersama pelatih sementara

Kemenangan dramatis itu memberi Fenerbahce poin pertama mereka di fase liga dan mengangkat semangat tim setelah dua kekalahan beruntun di kompetisi domestik.

Kuyt akan berupaya menjaga momentum dari malam di Istanbul itu sementara jajaran direksi klub mempertimbangkan pilihan untuk posisi pelatih kepala.

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Fenerbahce kini kembali mengalihkan perhatian ke Super Lig dengan kepercayaan diri baru untuk menghadapi pertandingan-pertandingan mendatang.