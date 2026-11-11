Dirk Kuyt tinggalkan Fenerbahce! Legenda Liverpool berpisah dengan raksasa Turki usai masa tugas sementara yang singkat

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Dirk Kuyt resmi mengakhiri periode keduanya di Fenerbahçe, meninggalkan klub raksasa Turki itu setelah sempat menjabat sebagai pelatih sementara. Mantan pemain tim nasional Belanda itu merupakan sosok yang dicintai di Istanbul. Ia mengabdi kepada klub tersebut dengan gemilang, baik sebagai penyerang yang tak kenal lelah maupun sebagai pelatih yang berdedikasi.

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Fenerbahce berpisah dengan sosok ikonik klub

Raksasa Turki Fenerbahce mengonfirmasi bahwa Kuyt telah meninggalkan klub dengan segera. Keputusan itu diambil setelah masa transisi ketika pria asal Belanda tersebut mengambil alih tim utama untuk sementara. Meski memiliki ikatan erat dengan klub Super Lig itu, Fenerbahce memilih merombak staf pelatih menyusul kedatangan pelatih kepala permanen yang baru.

Fenerbahce menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kontribusi Kuyt melalui pernyataan emosional yang dirilis pada Rabu: "Kami dengan tulus berterima kasih atas segala kontribusi Anda untuk warna kebesaran ini. Hari ini kami mengucapkan selamat tinggal kepada Anda, tetapi tempat Anda dalam keluarga besar ini tidak akan pernah berubah. Sebab, sebagian perpisahan bukanlah perpisahan yang sesungguhnya, melainkan ungkapan ikatan abadi."

Era kepelatihan baru membuat Kuyt hengkang

Pemicu kepergian Kuyt adalah penunjukan Emre Belozoglu sebagai pelatih kepala permanen yang baru. Sempat ada pembicaraan internal mengenai kemungkinan mantan pemain tim nasional Belanda itu bertahan di Stadion Sukru Saracoglu sebagai asisten, tetapi jajaran pimpinan klub akhirnya memutuskan untuk berpisah sepenuhnya. Keputusan ini mengakhiri babak terbaru Kuyt di Istanbul, tempat ia tetap menjadi sosok populer sejak masih bermain.

Pimpinan Fenerbahce menegaskan bahwa pria asal Belanda itu akan selalu dianggap sebagai bagian dari keluarga klub, terlepas dari status profesionalnya. "Dari lubuk hati terdalam, kami berterima kasih atas segala arti Anda bagi warna kebesaran ini," lanjut klub. "Hari ini kami mengucapkan selamat tinggal kepada Anda, tetapi tempat Anda dalam keluarga besar ini akan tetap ada selamanya. Sebab, sebagian ucapan selamat tinggal bukanlah kepergian yang sesungguhnya, melainkan penegasan ikatan abadi. Kami mendoakan yang terbaik untuk langkah Anda selanjutnya, Dirk!"

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Keinginan Kuyt untuk bertahan tak terwujud

Sebelum pengumuman kepergiannya, Kuyt secara terbuka menyatakan komitmennya terhadap proyek Fenerbahce. Ia menegaskan bahwa dirinya menikmati waktunya di klub dan bersedia bekerja di bawah kepemimpinan baru. Namun, ia juga mengakui bahwa keputusan akhir mengenai susunan staf pelatih berada di tangan para direktur klub, bukan dirinya.

Pertandingan berikutnya KOB Super Lig 11.00 FB

"Saya bersedia memberikan segalanya untuk klub ini, tetapi keputusan dibuat oleh orang lain," jelas Kuyt pada hari-hari terakhirnya sebagai pelatih sementara. "Menurut saya, ini klub yang luar biasa. Saya sangat menikmati waktu saya di sini."

Keberhasilan sementara dan kemenangan di Liga Champions

Masa singkat Kuyt sebagai pelatih sementara tetap menghadirkan momen menonjol, terutama penampilan mendebarkan di kompetisi antarklub Eropa. Ia memimpin tim dalam laga penting Liga Champions melawan mantan klubnya, Liverpool. Di bawah arahannya, Fenerbahce meraih kemenangan berkesan 3-2 atas klub Liga Primer Inggris tersebut, hasil yang membuat Kuyt mendapat banyak pujian atas pendekatan taktisnya dan kemampuannya memotivasi skuad dalam periode sulit.