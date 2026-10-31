Dirk Kuyt Jalani Debut Buruk sebagai Pelatih Sementara Fenerbahçe

Dirk Kuyt menjalani debut yang buruk sebagai pelatih sementara Fenerbahçe. Klub papan atas asal Istanbul itu kalah 1-2 di kandang dari Göztepe, tim peringkat kesembilan Süper Lig, pada Sabtu. Fenerbahçe, yang unggul satu poin atas Göztepe (16 berbanding 15), hanya menempati posisi kelima, tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Galatasaray.

Pelatih Ismail Kartal meninggalkan klub setelah kekalahan 2-1 dari Galatasaray pada awal pekan ini. Karena itu, Kuyt pada prinsipnya akan mendampingi tim dari pinggir lapangan selama tiga pertandingan. Mantan penyerang itu tidak bisa memainkan dua rekan senegaranya yang cedera, Nathan Aké dan Jayden Oosterwolde.

Fenerbahçe tidak selalu mudah menghadapi Göztepe, yang tampil bagus di Süper Lig dalam beberapa tahun terakhir di bawah asuhan Stanimir Stoilov. Menjelang turun minum, Fener unggul lewat Matteo Guendouzi, yang sepakan kerasnya melesak ke sudut jauh gawang.

Gol itu menjadi dorongan berharga bagi Fenerbahçe, tetapi setelah jeda tim asuhan Kuyt gagal memperlebar keunggulan dan harus menanggung akibatnya.

Guendouzi tanpa sengaja membuka jalan bagi Sinclair Armstrong lewat umpan tumit yang gagal total. Pemain asal Irlandia itu kemudian mengungguli Milan Skriniar dan melewati kiper Ederson untuk menyamakan skor menjadi 1-1.

Hanya beberapa menit kemudian, Fenerbahçe kembali kebobolan dan tertinggal 1-2. Faustino Anjorin mengirim umpan silang kepada André Henrique, yang membuat Ederson tak berdaya lewat sundulan tepat sasaran.

Kuyt kini bersiap menghadapi pertandingan yang sangat istimewa. Rabu mendatang, Fenerbahçe akan menghadapi Liverpool di Liga Champions, klub tempat Kuyt bersinar selama bertahun-tahun sebagai pemain.