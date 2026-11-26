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Dirk Kuijt hampir menjadi pelatih OH Leuven, menurut laporan Het Laatste Nieuws. Pembicaraan telah memasuki tahap akhir.

Setelah mengakhiri karier sebagai pemain, Kuijt memulai karier kepelatihannya di level profesional bersama Feyenoord U-19.

Pria asal Katwijk itu kemudian bergabung dengan ADO Den Haag, tetapi dipecat setelah hanya 17 pertandingan karena hasil yang mengecewakan.

Setelah sempat menangani Beerschot dan FC Dordrecht, ia menjadi asisten pelatih di mantan klubnya, Fenerbahçe, pada musim panas lalu.

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Karena pelatih kepala İsmail Kartal baru-baru ini dipecat, Kuijt juga telah meninggalkan Istanbul. Karena itu, ia bisa mulai bekerja di Leuven pada Senin.

Namun, Leuven dan Fenerbahçe masih harus menuntaskan beberapa detail terkait pembayaran gaji Kuijt, yang saat ini masih ditanggung klub Turki tersebut.

Di Leuven, Kuijt akan menggantikan mantan pemain PSV, Timmy Simons. Simons pindah ke KRC Genk awal bulan ini dan akan menjalani debutnya di sana akhir pekan mendatang.

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Kuijt harus menunggu satu pekan lagi untuk menjalani debutnya. Leuven kemungkinan besar akan menghadapi Royal Antwerp pada 6 Desember. Saat itulah Kuijt, yang telah mencatatkan 104 penampilan bersama tim nasional, akan berada di pinggir lapangan.

Leuven saat ini menempati posisi ke-13 di Pro League Belgia. Di klub tersebut, Kuijt akan bertemu kiper asal Belanda Dani van den Heuvel.