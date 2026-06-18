Dirk Kuijt sangat ingin bergabung dengan klub di luar negeri, yang dilaporkan telah mencapai kesepakatan

Dirk Kuijt ingin menukar posisinya sebagai pelatih kepala di FC Dordrecht dengan posisi di staf teknis Fenerbahçe, demikian dilaporkan jurnalis Joost Blaauwhof dari Voetbal International pada hari Kamis.

Dordrecht akan memulai persiapan untuk musim baru pada Senin, 23 Juni. Namun, tim Schapekoppen tiba-tiba harus menghadapi perubahan besar.

Pada bulan April, Kuijt memperpanjang kontraknya di Dordrecht selama dua tahun, tetapi mantan pemain timnas ini telah memberi tahu pimpinan klub bahwa ia ingin pindah ke Istanbul.

Dordrecht tidak berencana begitu saja menyetujui kepergian Kuijt. Klub dari Keuken Kampioen Divisie ini karenanya mengharapkan kompensasi yang besar dari Fenerbahçe, yang sementara itu tampaknya sudah berupaya melalui saluran internalnya sendiri untuk segera menyelesaikan kesepakatan tersebut.

“Tuan Dirk Kuijt, yang telah mencapai kesepakatan prinsip untuk bergabung dengan staf teknis kami, memainkan peran penting dalam gelar juara klub kami selama kariernya sebagai pemain dan, berkat profesionalisme serta semangat juangnya, telah mendapatkan cinta dan penghargaan dari para penggemar kami,” demikian tertulis di situs web klub.

Kuijt diperkirakan akan menjadi asisten pelatih di bawah pelatih baru Ismail Kartal di klub lamanya, Fenerbahçe.

Kuijt pernah terikat kontrak sebagai pemain di Fener antara tahun 2012 dan 2015. Dalam 130 pertandingan resmi, ia mencetak 37 gol dan 28 assist.