Dirk Kuijt: "Saat ini, dia belum cukup bagus untuk Feyenoord"

Stéphano Carrillo (20) baru saja menjalani musim yang mengecewakan bersama FC Dordrecht. Pemain pinjaman asal Meksiko dari Feyenoord ini hanya mampu mencetak 4 gol dalam 34 pertandingan resmi.

Dennis te Kloese mendatangkan Carrillo ke Feyenoord pada Februari 2025 dengan biaya sebesar 2,5 juta euro. Setelah bermain selama 49 menit di tim utama, diputuskan untuk meminjamkannya ke Dordrecht musim ini.

Di Krommedijk, Carrillo gagal merebut posisi starter tetap. Pada akhirnya, ia mencatatkan 1.365 menit, terbagi dalam 34 pertandingan. Baru setelah jeda musim dingin, pemain asal Meksiko ini mencetak gol pertamanya musim ini.

Dirk Kuijt, pelatih Dordrecht, menjadi tamu di acara Goedemorgen Eredivisie di ESPN pada hari Minggu. Ikon klub tersebut menyampaikan pendapatnya secara jujur. “Saya sebenarnya sudah mengharapkan lebih dari Carrillo pada saat ini.”

“Tapi kita memang sedang membicarakan seorang pemuda berusia dua puluh tahun, yang berasal dari Meksiko dan diharapkan bisa melakukan hal yang sama seperti pendahulunya, Santiago Giménez,” Kuijt langsung memberikan sedikit nuansa.

Namun, performa Carrillo mengecewakan Kuijt. “Dia bekerja di Dordrecht dengan fasilitas yang sangat berbeda. Situasinya sangat berbeda dari Varkenoord dan belum berjalan sesuai harapan, itu sangat disayangkan. Saat ini, apa yang dia tunjukkan belum cukup, kita semua sepakat soal itu. Saya bukan pelatih atau orang yang suka mengkritik pemain secara terbuka.”

Dordrecht tidak lolos ke babak playoff Keuken Kampioen, sehingga musim Carrillo telah berakhir. Pada dasarnya, penyerang berbakat ini akan kembali ke Feyenoord, di mana ia masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029.