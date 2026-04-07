Dirk Kuijt mengungkapkan klub mana yang akan dia latih musim depan: "Saya harap hal itu segera terwujud"

Dirk Kuijt tampaknya akan tetap memimpin FC Dordrecht pada musim depan. Dalam wawancara dengan ESPN, pelatih berusia 45 tahun itu mengatakan bahwa semua pihak telah menyatakan niat untuk memperpanjang kerja sama selama satu tahun.

Kontrak Kuijt di Krommedijk akan berakhir setelah musim ini. Meskipun peluang lolos ke babak playoff sudah sirna, De Schapekoppen ingin melanjutkan kerja sama dengan mantan pemain timnas Belanda yang telah 104 kali membela negaranya ini.

Kuijt berharap segera ada kepastian. “Itu memang niat saya. Kami sudah lama berdiskusi. Sebenarnya sudah ada kesepakatan, tapi untuk hal-hal penting, kita juga harus mencatatnya dengan baik di atas kertas, dan untuk itu ada orang lain yang mengurusnya.”

“Saya berharap hal ini segera terwujud. Saya sangat menikmati bekerja di Dordrecht, dapat berkembang dengan baik sebagai pelatih, dan merasa luar biasa bisa mengembangkan pemain-pemain berbakat,” lanjut Kuijt.

Pelatih ambisius ini menantikan untuk melanjutkan pekerjaannya. “Ada banyak talenta di tim kami, para pemain yang memiliki potensi untuk melangkah ke level berikutnya. Dan saya ingin membantu mereka dalam hal itu.”

Dordrecht telah memainkan 36 pertandingan resmi di bawah kepemimpinan Kuijt. Sebelas pertandingan dimenangkan, sebelas kali berakhir imbang, dan empat belas pertandingan kalah.

Pada musim ini, Dordrecht masih akan menghadapi ADO Den Haag, Almere City, dan Willem II. Yang pertama adalah mantan klub tempat Kuijt pernah bekerja.