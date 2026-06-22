Dirk Kuijt mengundurkan diri dari FC Dordrecht sembilan minggu setelah perpanjangan kontraknya

Dirk Kuijt telah berpamitan kepada para pemain FC Dordrecht pada Senin pagi, demikian dilaporkan ESPN. Pelatih berusia 45 tahun itu sedang dalam perjalanan ke Istanbul untuk menyelesaikan kepindahannya ke Fenerbahçe.

Di klub peringkat kedua Süper Lig tersebut, Kuijt akan menjadi asisten Ismail Kartal. Antara tahun 2012 dan 2015, ia pernah bermain untuk Fenerbahçe.

Minggu lalu, Fenerbahçe telah mengumumkan di situs resminya bahwa kesepakatan prinsip dengan Kuijt telah tercapai. Karena perkembangan ini, FC Dordrecht memutuskan untuk menunda sesi latihan pertama hingga setelah akhir pekan.

Kuijt tetap datang ke Dordrecht pada hari Senin untuk berpamitan kepada skuad yang telah dilatihnya selama setahun.

Pada bulan April, Kuijt memperpanjang kontraknya selama dua tahun. “Kami sebagai klub sedang mengambil langkah-langkah yang bagus dan saya menantikan untuk melanjutkan perkembangan tersebut. Bersama FC Dordrecht, saya ingin terus membangun dan mengembangkan bakat-bakat muda,” demikian tertulis di situs web klub.

Namun, ketika Fenerbahçe menghubungi, Kuijt segera memberi tahu pimpinan klub bahwa ia ingin menerima tantangan ini.

Kabarnya, Fenerbahçe akan memberikan kompensasi finansial kepada klub dari Keuken Kampioen Divisie tersebut atas kepergian Kuijt.