Dirk Kuijt telah mencapai kesepakatan untuk kembali ke Fenerbahçe, demikian dilaporkan oleh Yagiz Sabuncuoğlu yang biasanya dapat diandalkan. Pria asal Belanda berusia 45 tahun itu akan mengemban ‘peran kepemimpinan di komite transfer’.

Ini merupakan perkembangan yang mengejutkan, mengingat Kuijt baru saja memperpanjang kontraknya sebagai pelatih kepala FC Dordrecht selama dua musim pada bulan April lalu. Artinya, Fenerbahçe harus membeli kontraknya saat ini untuk membebaskannya.

“Saya sangat senang dengan perpanjangan kontrak ini. Sejak awal, saya telah merasakan banyak kepercayaan dan dukungan di sini,” kata Kuijt saat itu di saluran resmi Dordrecht, klub yang ia bawa finis di posisi kesepuluh di Divisi Keuken Kampioen musim lalu.

Namun, tampaknya kini ada perubahan mengejutkan dalam kariernya, dengan kembalinya ke Turki. “Calon presiden Fenerbahçe, Aziz Yildirim, telah mencapai kesepakatan dengan Dirk Kuijt untuk memainkan peran penting dalam komisi transfer sepak bola,” kata Sabuncuoğlu.

Kuijt bukanlah sosok asing bagi klub asal Istanbul tersebut. Sebagai pemain, ia membela Fenerbahçe antara tahun 2012 dan 2015, di mana ia berhasil meraih satu gelar liga dan satu piala.

Dalam jabatannya yang baru, Kuijt akan fokus pada kebijakan transfer klub. Meskipun komite transfer tidak lazim di Belanda, komite ini biasanya terdiri dari beberapa pembuat kebijakan yang secara bersama-sama bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan mengambil keputusan terkait transfer masuk dan keluar.

Peran Kuijt dalam struktur tersebut tampaknya akan menjadi sangat penting. Suaranya diperkirakan akan memiliki pengaruh yang menentukan terhadap kebijakan transfer Fenerbahçe.